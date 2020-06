Estos son los artistas que se presentarán en el concierto en línea de Global Citizen y la Comisión Europea

Este 27 de junio, a partir de las 12 horas – horario de Guatemala – se llevará a cabo un concierto en línea que reúne a diversas celebridades internacionales, bajo la gestión de la comunidad de Global Citizen y la Comisión Europea, que buscan honrar a quienes trabajan en el sector de salud que compiten por crear la cura para el covid-19 y garantizar que esté disponible para quienes lo necesiten.

El evento será presentado por Dwayne Johnson y el concierto estará compuesto por las presentaciones de Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber y Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade, Christine and the Queens, Lin-Manuel Miranda y el elenco original de Broadway de HAMILTON con Jimmy Fallon & The Roots, J’Nai Bridges con Gustavo Dudamel, de The Los Angeles Philharmonic, YOLA (Youth Orchestra Los Angeles), y The For Love Choir.

Asimismo, se contará con la participación de Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Naomi Campbell, Nikolaj Coster-Waldau, y Olivia Colman.

Aquí puede ver el concierto

El concierto en línea se llevará a cabo este 27 de junio a partir de las 12 horas en las redes sociales de Global Citizen: YouTube, Twitter y Facebook. Para Latinoamérica, también se transmitirá a través de Sony Channel Latin America, Turner Latin America, Apple y MTV International.