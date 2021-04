Estos son los ganadores de los Óscar 2021

La 93 edición de los premios Óscar se llevan a cabo desde diferentes escenarios. (Foto Prensa Libre: Mark RALSTON / AFP).

La tan esperada celebración de los premios de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del 2021 se llevó a cabo de forma diferente. Desde varios escenarios, debido a la pandemia del covid-19, los presentadores anunciaron a los ganadores desde lugares como el tradicional teatro Dolby de Hollywood, así como la principal estación de tren de Los Ángeles, la Union Station.

Además, en esta edición tuvieron que modificar sus reglas para seleccionar a las películas seleccionadas por lo que las plataformas de streaming, como Netflix, reinaron en todas las categorías. También se hizo presente la diversidad racial y el poder femenino prevaleció en categorías como Mejor película y Mejor director.

Durante la alfombra roja, algunas artistas nominadas a Mejor canción interpretaron las melodías por las que compiten por la estatuilla. Laura Pausini interpretó Yo sí, de la película La vida por delante

Mank y Nomadland fueron algunas de las favoritas. Pero, ¿cuál se llevará la estatuilla a Mejor Película y quién se coronará cómo mejor director? Acá le contamos cómo se desarrolla la 93 edición de los premios Óscar.

La ceremonia inició a las 18 horas (horario Guatemala) y Regina King fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes. La actriz y quien se estrena en esta edición como Directora en la película Una noche en Miami… explicó que las estrellas estarían sin mascarilla mientras estuvieran frente a la cámara y luego se la volverían a poner. Luego, presentó a los nominados a Mejor guion original narrando un poco la historia de cada uno.

Emerald Fennell fue la primera galardonada de la noche al recibir el Óscar a Mejor guion original por Una mujer prometedora. “Lo siento, me pidieron que preparara un discurso, pero lo olvidé, ahora estoy en problemas”, dijo. Luego agradeció a todos los involucrados en el filme.

Después, Christopher Hampton y Florian Zeller recibieron la estatuilla a mejor guion adaptado por El padre. Laura Dern fue la encargada de anunciar al ganador de Mejor película internacional. “Gracias a La Academia, es más de lo que pedíamos, excepto que es algo que siempre quise. Acá estoy, es real”, dijo Thomas Vinterberg, director de Otra ronda.

El director dijo que este filme es acerca de perder el control en la vida, “como yo mismo lo perdí” cuando su hija Ida falleció. Luego agradeció a su esposa, quien es la luz en esta película. Vinterberg estuvo a punto de no hacer el filme cuando su hija murió, pero, luego, le dedicó la historia.

Como estaba pronosticado, al ser uno de los favoritos de la noche, Daniel Kaluuya ganó como Mejor actor de reparto por su actuación en Judas y el mesías negro. “Tenemos que celebrar porque estamos vivos. Estoy muy feliz de estar vivo, así que voy a celebrar esta noche. Quiero a todos los que están en esta habitación hoy”, dijo en su discurso de agradecimiento.

El maquillaje y el peinado son, sin duda, muy importantes en una película por ello para el equipo de La madre del blues, integrado por Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson fue un orgullo ganar esta estatuilla. Sin embargo, el discurso de Neal recibió muchos aplausos al decir que esta noche estaban rompiendo estereotipos. “Hoy rompemos este techo de cristal, porque en el futuro me puedo imaginar mujeres trans negras sobre este escenario, hermanas latinas, hermanas asiáticas o indígenas. Sé que no será algo inusual o nuevo”, dijo.

Mia Neal y Jamika Wilson son las primeras mujeres negras en ganar el Óscar a Mejor maquillaje y peinado. La madre del blues también recibió el Óscar a Mejor vestuario. Fue un arduo trabajo de Ann Roth, diseñadora de vestuario, recrear todos los elementos que se usaban en 1927.

Bong Joon-ho, el director de Parásitos, la gran ganadora de la edición de los Óscar del 2020, fue el encargado de dar la noticia que se que hacía historia en Mejor dirección. A Chloé Zhao, directora de Nomadland, le fue entregada la estatuilla y se coronó como la segunda mujer en ganar en esta categoría.

“He pensado mucho últimamente sobre cómo sigo adelante cuando las cosas son difíciles y creo que todo se regresa a algo que aprendí en mi infancia. De niña, con mi papá, nos aprendíamos poemas clásicos chinos y los recitábamos juntos. Hay uno que recuerdo, que se llama los 3 personajes clásicos y la primera frase dice: ‘la gente es buena en el nacimiento’ y esas 6 palabras me impactaron cuando era pequeña. Aún las creo. Aunque a veces parece que lo opuesto es la verdad, siempre he encontrado bondad en quienes conozco. Esto -el premio- es para los que todavía tienen fe y valor de seguir siendo buenos y de aferrarse a la bondad que tienen, sin importan qué tan difícil sea. Ustedes me inspiran a seguir”, dijo Zhao.

Uno de los elementos que más gustó de El sonido del metal fue cómo el público puede escuchar lo que Ruben escucha y cómo deja de hacerlo cuando el protagonista también lo hace. Por ello, la editora de sonido venezolana Carolina Santana y los mezcladores de sonido mexicanos Carlos Cortés, Michelle Couttolenc, y Jaime Baksht se llevaron la estatuilla a Mejor Sonido.

En una entrevista a El País, los profesionales explicaron cómo lograron el efecto característico del sonido del filme. Primero, el director y el productor de sonido –Darius Marder y Phillip Bladh, respectivamente– grabaron los sonidos directos durante el rodaje, como los diálogos. Luego, el diseñador de sonido Nicolas Becket y la editora Carolina Santana grabaron efectos especiales que querían añadir, como sonidos de ambiente o la banda sonora. Finalmente, hecho el enorme mercado de diálogos, ruidos o silencios, los mezcladores mexicanos cocinaron las ondas sonoras como los sous-chefs de un restaurante Michelin.

El premio a Mejor corto de ficción fue para Two Distant Strangers. “Por favor policías no sean indiferentes a nuestro dolor”, dijo Travon Free y Martin Desmond Roe, directores del cortometraje que narra la historia de un hombre que intenta regresar a casa, pero queda atrapado en un bucle temporal que lo obliga a vivir un encuentro mortal una y otra vez.

Si algo me pasa, los quiero recibió el Óscar a mejor corto animado. Este narra cómo dos padres viven el duelo luego de perder a su hija.