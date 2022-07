“Estoy tan feliz soltera”: Aislinn Derbez confirma su ruptura amorosa con Jonathan Kubben y así lo dijo en sus redes sociales

La controversia viene también por la forma de responder de la actriz mexicana, ya que la ruptura se conoció por medio de una pregunta que se le hizo en su red social de Instagram sobre si tenía pareja o no, a lo cuál ella respondió que “nunca antes se había sentido tan plena estando soltera“.

“Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, conectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”, escribió Derbez, acompañada de una fotografía donde se le ve con un grupo de amigos.

Otro de los mensajes que confirmó que Aislinn Derbez se separó de su pareja, fue una pregunta que le hizo un seguidor de cómo dejar a alguien que se ama pero que no se está feliz con esa persona. A lo cuál la actriz respondió:

“Nuestra energía es lo único que verdaderamente nos pertenece y cuidarla es nuestra responsabilidad. Saber traspasar la culpa que te dice que tienes que estar, acompañar aún cuando te hace mal, es un acto de valentía absoluto. Alejarte de quien amas porque se está viendo afectado tu bienestar es completamente válido. Sea pareja, amistad, familiar, no importa”, dijo Aislinn.

“Que me aleje no significa que no te ame, pero así no me interesa seguir, es tiempo de volver a mi. Retiro mi energía cuando lo siento, sin rencor, sin culpa. Trabajos, relaciones, hogares, pasiones”, prosiguió.

Varios comentarios de los seguidores de la modelo mexicana expresaban apoyo y empatía hacia ella, y que se dedicara a seguir creciendo profesionalmente y que todo en la vida “pasa por algo”.

Inicios

Fue en diciembre de 2021 que Derbez sorprendió a todos cuando anunció en sus redes que se encontraba de noviazgo con Jonathan Kubben, quien es un fotógrafo reconocido en el mundo digital.

“No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas. Lo único que sé es que soy inmensamente feliz cuando estamos juntos así“, dijo la actriz en su momento.

Esto también causó gran impacto entre sus seguidores, debido a que empezaron a rememorar la primera relación que tuvo Aislinn Derbez con Mauricio Ochmann, con quien se divorció luego de tener una hija.