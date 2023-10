“Estoy tan sólo a un paso de ganarme la alegría”: el mensaje con el que Amaia Montero reveló su actual estado de su salud mental

En esta imagen, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh aparece con un buen aspecto físico y una gran sonrisa en su rostro.

Amaia Montero, a casi un año de sembrar preocupación en sus fans por su deteriorada salud mental, reapareció en redes sociales con una fotografía en la que se le ve junto a su ex compañero Xabi San Martín.

Sin embargo, Amaia Montero quiso dejar en claro que ya se encuentra en proceso de recuperación con otra fotografía y una frase emotiva publicada en su cuenta de Instagram.

Este jueves 5 de octubre, la cantante española compartió una publicación en la que se le ve a bordo de un barco, situación que alegró a sus seguidores alrededor del mundo.

Además, acompañó esta foto con una frase en la que expresa que su recuperación va por buen camino y su estado de salud mental se encuentra mucho mejor que hace un año atrás.

“Porque estoy a tan sólo un paso de ganarme la alegría…”, expresó a través de Instagram.

La evidente mejoría de la salud mental de Amaia Montero causó furor en redes sociales, donde miles de personas expresaron su felicidad de ver a la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh sonriéndole nuevamente a la vida.

Qué sucedió con Amaia Montero

El pasado 14 de octubre de 2022, Amaia Montero, ex vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh, causó preocupación en sus seguidores al compartir en Instagram una fotografía en la que se veía con una expresión desolada y ausente.

La cantante española acompañó esta publicación con un texto que dejó en evidencia el duro momento por el que está pasando, ya que también reveló sentirse “destruida”.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió Amaia Montero.