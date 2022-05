Eugenio Derbez: El actor rompió el silencio y reveló los motivos por los que eligió a su hijo como conductor de su programa LOL

Eugenio Derbez ha estado envuelto en varias críticas debido a la selección de su hijo, Jose Eduardo como conductor de la nueva temporada del programa LOL: Last One Laughing.

En la entrevista bromeó asegurando que había hablado con las personas que tenía pensado en un inicio, pero todas se encontraban indispuestas, por lo que última opción fue Jose Eduardo. “Lo elegí a él porque todos estaban ocupados“, dijo.

Derbez explicó también que la elección de su hijo es debido a la habilidad que tiene para tratar las situaciones cómicas del programa. “José Eduardo es muy ingenioso, muy irreverente, es mucho más relajado, es perfecto para el estilo de humor de LOL, cuando decidimos que yo debía tener una pareja dijimos, qué mejor que mi hijo”, aseguró.

Por su parte, el hijo de Victoria Ruffo se presentó bastante emocionado de poder colaborar con su padre en esta nueva temporada. “Cuando me marcaron para decirme que si quería ser co-conductor de mi papá me encantó poder aprender de él, trabajar a su lado es maravilloso“, dijo.

Jose Eduardo mencionó el temor que le daba estar entre varios comediantes reconocidos, pero agradeció el apoyo de su padre y su determinación de pedirle estar preparado para la situación.

“Mi papá me ayudó a meterme más miedo, porque me decía ‘Hijo, de verdad, no sabes lo que es esto, cuidado, prepárate, investiga’ y a mí me daba más miedo, no sabía si mejor cancelarles”, dijo.

Lea también: Kailani: Esta es la razón que explicaría el por qué la menor tiene rasgos diferentes a sus padres (incluso a los de su abuelo Eugenio Derbez)

El programa, que se estrena en la plataforma de streaming Prime Video consiste en encerrar a diez comediantes dentro de una casa, y tienen que realizar una serie de actividades para hacer que el resto de participantes se rían.

Quienes se rían serán eliminados de la casa, y la persona que se mantenga “serio” por todas las pruebas, ganará un millón de pesos mexicanos.

Lea también: Eugenio Derbez: El comediante reveló la razón por la que no hablará del Tren Maya con el presidente AMLO

“Una de las cosas que queremos hacer en LOL es evitar poner límites o censuras, que sea un espacio donde se pueda decir lo que ellos quieran, cualquier chiste, cualquier manifestación de humor sin límites, creo que ahí radica el éxito”, explica Derbez.