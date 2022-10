Eugenio Derbez: el actor y comediante reaparece en redes sociales tras una terapia de rehabilitación

“Saliendo de fisioterapia“, escribió Derbez en su publicación, junto con una etiqueta en inglés que dice “Así es como se ve la recuperación“.

La lesión de Derbez, según los familiares y su esposa Alessandra Rosaldo, tuvo un nivel de gravedad muy considerable (15 fracturas en el hombro) que tuvo que ser llevado el día del accidente a tres hospitales diferentes.

Sin embargo, dichos centros hospitalarios no pudieron atenderlo debido a la gravedad de la situación.

Fue hasta que fue trasladado a un hospital de Los Ángeles que el actor pudo ser operado, luego de someterse a varios estudios.

También aseguraron, incluido el mismo Derbez que el proceso de recuperación iba a ser muy lento, pero que aún con eso, se han empezado a notar mejorías en su lesión.

Derbez dijo en un video que publicó el pasado 18 de septiembre que había una posibilidad alta de que perdiera la movilidad del hombro, así como la situación que vivía con el dolor que le dejó el accidente.

“Por los dolores que he tenido me han tenido sedado, las primeras dos semanas y media estuve prácticamente dormido casi día y noche. Solo me despertaba para comer y me tenían que volver a poner la medicina para dormir”, aseguró Derbez.