Eugenio Derbez: “Este accidente paso para algo… Estoy tratando de descubrir ¿para qué?”

Durante la transmisión que duró cerca de 21 minutos Derbez hizo algunas bromas, agradeció cada mensajes asegurando que los lee todos y está conmovido con sus seguidores, amigos y medios de comunicación, pero por los dolores fuertes que ha tenido y el medicamento pasa muchas horas dormido y no podrá responderlos todos. “Por ahora no tengo ganas de responder además me llevaría meses contestando con una sola mano”, dijo.

También expresó que durante su vida ha intentado no llorar por nada y ahora llora por todo, a lo que su esposa, Alessandra le dio palabras de ánimo y fuerza diciéndole que llorar estaba bien.

Más del accidente

Derbez también reconoció que sabia que todos quería saber qué había pasado en verdad. Empezó a cuestionarse sobre el por qué paso y para qué, respuestas que él también se encuentra buscando.

En seis meses no había estado más que dos veces en su hogar por los múltiples proyectos cinematográficos y compromisos y considera que esta prueba podría ser para estar más tiempo en casa.

Durante algunos meses hizo cosas peligrosas e incluso un día antes del accidente se metió a un lugar con cocodrilos y no pasó nada.

Su hijo le convenció un día antes de ir a casa para que jugaran videojuegos de realidad virtual, los cuales requieren de tener puesto unos lentes que hacen ver escenas en tercera dimensión. Él estaba en un edificio de 100 niveles, de pronto sintió que caía y él al dar pasos para evitar la caída tropezó con unas gradas hasta que sufrió la caída que provocó que su codo y el brazo se dislocara.

En ese momento pidió ir al hospital y pasó por grandes dolores. Aunque intentaron colocarle su brazo en su lugar necesitaba de expertos y una cirugía, lo cual llevó algunos días de gestionarlo.

En el en vivo proyectaron una imagen de los clavos que tiene en la zona y aclaró que los médicos le comentaron que estos accidentes están pasando con frecuencia porque al tener puestos los lentes las personas pierden noción del espacio donde están y por ello es necesario que exista un espacio adecuado para jugar.

El destacado actor también invitó a las personas a utilizar su mano izquierda o viceversa, de ser zurdos, para experimentar cepillarse, lavarse y limpiarse. “Es un infierno”, dijo al referirse a utilizar la otra mano.

Al final de la transmisión también invitó a que el público apoye sus últimos proyectos. Actualmente está su primer documental que trabajó junto a Juanpa Zurita llamado 13:14: el reto de ayudar y que se basa sobre el sismo de 2017 y que muestra cómo fue la construcción de las casas para los damnificados.

También que fueran al cine a ver la nueva película Cuando sea joven en la que se narra la historia de una señora de la tercera edad (Verónica Castro) que después de tener problemas con su familia huye de su casa para tomar un respiro y resulta transformándose en una adolescente en busca de sus sueños.