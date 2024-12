Eugenio Derbez ofrece disculpas a Selena Gómez por sus “descuidados comentarios”

Todo comenzó cuando el actor mexicano Eugenio Derbez criticara duramente la actuación de Selena Gómez en la película Emilia Pérez.

En el podcast Hablando de Cine con Gaby Meza, Eugenio Derbez apoyó el comentario de Gaby Meza y aseguró que era “indefendible” la actuación de Selena Gómez.

Gómez interpreta a Jessi del Monte, la esposa de un capo mexicano, que tras someterse a una reasignación de sexo asume la identidad de Emilia Pérez.

Derbez criticó el mal manejo del español de Selena, lo cual hizo que su actuación fuera limitada.

Meza dijo que lo sucede es que Selena no habla español, entonces no sabía lo que decía por eso no hubo matices en su interpretación, lo cual hace que su actuación no sea convincente.

La respuesta de Selena

Cuando los comentarios de Derbez llegaron a oídos de Selena, ella respondió en redes sociales diciendo que hizo lo mejor que pudo en el tiempo que le dieron e indicó que eso no le quitaba valor al trabajo y al corazón que había puesto en la película.

Selena Gomez defends selenators against Eugenio Derbez. 🥹 pic.twitter.com/CJR9OmwPT3 — Selena Gomez Updates (@SGchartupdate) December 7, 2024

La disculpa de Derbez

“Querida Selena, te pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo”, publicó el actor mexicano en redes sociales.

Y añadió: “Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón.

La película Emilia Pérez

La producción de Jacques Audiard ha recibido varios premios, ganó el Premio del Jurado y a la mejor actriz del Festival de Cannes. También obtuvo cinco reconocimientos en el Premio del Cine Europeo, entre ellos el de Mejor película.