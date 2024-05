La vida privada de Eugenio Derbez vuelve a ser tema de polémica. Ahora se rumora sobre su posible rompimiento con Alessandra Rosaldo, tema que se le cuestionó al actor en una entrevista en la que habló "sin pelos en la lengua".

"Ya me andan divorciando, pero no, seguimos muy felizmente casados", dijo el también productor.

El rumor empezó desde que la periodista mexicana Martha Figueroa comentara que la pareja habría decidido poner fin a su relación y que buscaban divorciarse, lo cual interpretó por la actitud de la cantante en el más reciente capítulo de la serie "De Viaje con los Derbez".

En la serie ambos parecen estar distanciados, sin embargo Derbez aprovechó para aclarar los rumores de vivir un mal momento junto a su pareja y dijo que no aparecían juntos tan seguido por ocupar la mayoría de su tiempo a temas laborales.

Además el actor que prestó su voz para el personaje de "Burro" en la película de Dreamworks, "Shrek", aseguró que su serie es para todo público y se puede ver en familia.

"No habla del narcotráfico, no habla de la violencia, no habla de los crimenes, habla bonito de México y los mexicanos, de una época de oro de Acapulco. Ahora (muchas series) ya todas son secuestros, sexo, asesinatos", dijo.