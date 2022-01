Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores al confesar que ya tiene listo su testamento

Hace algunos días, Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores luego de revelar que tiene todo en orden y listo para el momento en que abandone este mundo.

Derbez confesó la importancia de tener todo en orden para poder dejar su herencia a sus cuatro hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana.

Durante una entrevista con el programa “Ventaneando”, el famoso actor de 60 años reveló que tiene todo listo para el momento de su muerte, ya que lo último que quiere es que sus hijos carguen con algún problema legal derivado de su herencia.

“Yo sí, tengo todo en orden”, comentó Eugenio Derbez ante las cámaras.

Por su parte, Alessandra Rosaldo, esposa del comediante, afirmó que Eugenio Derbez es un padre responsable y ordenado, y debido a esto ya tiene listo su testamento.

No obstante, la vocalista de Sentidos Opuestos reconoció que ella aún no tiene nada arreglado con respecto a su testamento.

“Todo en orden, yo no. Él tiene todo en regla, yo ahí voy”, informó entre risas Alessandra Rosaldo.

Para finalizar la entrevista, Eugenio Derbez bromeó sobre una hipotética situación en la que su esposa no lo incluía en su testamento.

“Yo soy el que tengo todo en orden. Pues órale, herédame, yo le digo a ella [Alessandra] qué tal si yo me quedo en la calle, si yo me casé con ella para que me mantenga, claro. Imagínate que algo te pasa y yo de qué vivo”, comentó entre risas.

El tema de la herencia del comediante mexicano surgió luego de que los presentadores cuestionaran a la pareja sobre el futuro de Aitana Derbez, su hija de 7 años, quien ha sorprendido a los usuarios de redes sociales con su talento para la música y la actuación.

Un dato curioso sobre los cuatro hijos de Eugenio Derbez es que todos son producto de sus relaciones con distintas mujeres a lo largo de los años.

Aislinn Derbez, hija mayor del artista, de 35 años, nació del amorío que existió entre Eugenio y Gabriela Michel, famosa actriz de doblaje con quien estuvo casado por dos años.

Por su parte, su segundo hijo, Vadhir Derbez, de 30 años, es producto del amor que existió entre el comediante mexicano y Silvana Prince.

José Eduardo, el menor de sus hijos hombres, tiene 29 años y es hijo de la ex pareja del también productor, la actriz Victoria Ruffo.

Para finalizar, la pequeña Aitana, de tan solo 7 años de edad, es resultado del matrimonio entre Eugenio Derbez y la cantante Alessandra Rosaldo, quienes han estado casados desde mediados del 2012.

A pesar de que cada uno de los hijos de Eugenio Derbez tiene una madre diferente, sus futuros herederos han mostrado cariño y unidad familiar a lo largo de los años.

Esta relación quedó al descubierto durante la serie De viaje con los Derbez, producción donde los espectadores pudieron ser testigos de algunas de las exóticas travesías de la familia.