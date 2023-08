Fabiola Roudha: la decepción amorosa que inspiró su nueva propuesta musical

En su relato describe: “todos despertamos a nuestro tiempo y así me pasó a mí. En el 2020 yo componía demasiado y lloraba al hacerlo, no sabía porque era…Hasta que escribí esta balada que no solo me sacó de mi zona de confort como compositora, sino que me di cuenta de que lo que estaba escribiendo era la verdad de cómo me sentía con mi relación de ese entonces”, mientras cuenta cómo un viaje a Chiapas también le hizo sentirse libre y reconocer qué era lo correcto por hacer.

“No teman soltar, lo mejor de la vida viene cuando enfrentamos los miedos, en este caso el miedo a dejar una relación y estar solos”, escribió.

Un viaje de promoción

Actualmente la cantante está en México promocionando su disco. En una breve entrevista con Prensa Libre, invita a sus seguidores a escuchar esta balada soul. “Quería hacer algo como las canciones de Whithney Houston o Ray Charles y en la que destaca el piano y voz”.

La balada dura 2 minutos 50 y el vídeo estuvo a cargo de Tavo Salazar y Roudha.

Roudha reconoce que este disco tiene el concepto de soltar, cambiar y regresar a uno mismo. “Me ha traído muchas alegrías, una de ellas es que otro de los temas que se desprende de él, Volví a mí está a consideración en la categoría Best pop song en los Latin Grammy”, dice la artista.

Reconoce que toda la música va acompañada del momento personal que se vive y Un viaje en espiral le dejó explorar más géneros y ve las composiciones más maduras por todo lo que le ha tocado vivir.

Durante su estadía en el país vecino además de visitar algunos medios de comunicación, la guatemalteca también está abriendo el musical Mentiras que replica música de cantantes de los 80.

Fabiola Roudha planifica en futuras semanas estar en Guatemala para dar algunas presentaciones.