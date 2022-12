Fallece a los 62 años hijo de la cantante Tina Turner

El 9 de diciembre del 2022, Tina Turner, cantante reconocida por temas como “What’s Love Got To Do With It” y “The Best”, compartió en redes sociales la noticia sobre la muerte de su hijo Ronald, también conocido como Ronnie quien falleció a los 62 años el 8 de diciembre pasado.

Según apuntó el portal de entretenimiento TMZ, Ronnie falleció fuera de su casa en Los Ángeles, California. Luego del hecho, las causas del deceso no habían sido reveladas por parte de la oficina de medicina forense de Los Ángeles.