Fallece a los 71 años Peter Crombie, actor de “Seinfeld”

Kijner confirmó la noticia, revelando que el actor estaba en proceso de recuperación de una cirugía no especificada.

El personaje de Joe Davola, interpretado por Crombie, fue un elemento inolvidable en Seinfeld que pasó a la historia de la TV como un tipo pasional que acechaba al protagonista de la serie, Jerry Seinfeld, hasta desarrollar un profundo odio hacia él.

Nacido el 26 de junio de 1952, en las afueras de Chicago, Crombie creció en un ambiente artístico, con un padre profesor de arte y una madre dedicada a la enseñanza de economía doméstica.

Después de estudiar en la Yale School of Drama, se trasladó a Nueva York en busca de su carrera actoral.

La carrera de Crombie no se limitó a Seinfeld. El estadounidense también participó en películas como Seven (1995), Rising Sun (1993) y Born on the Fourth of July (1989), así como en diversos proyectos televisivos y cinematográficos.

Aunque se involucró de manera constante en producciones audiovisuales durante los noventa, Peter Crombie se apartó de la actuación alrededor del año 2000, dedicándose a otras pasiones como la escritura.

En 1991 el actor se casó con Nandin Kijner, sin embargo se divorciaron de seis años pero mantuvieron una amistad sólida.

El pasado 10 de julio la estadounidense habría recordado a su amigo y expareja como un alma caritativa, solidaria y creativa.

Además de Kijner, fueron varias personas las que recordaron al actor en redes sociales y quienes lo llenaron de homenajes.

Uno de ellos fue el comediante Lewis Black quien elogió a Crombie como un “actor maravilloso” y un “escritor inmensamente talentoso”, destacando su dulzura e inteligencia.

Por otro lado, Larry Charles, escritor de Seinfeld, también elogió la interpretación única de Crombie como Joe Davola.