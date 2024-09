Fallece Chad McQueen, una de las estrellas malvadas de “Karate Kid”

El abogado y amigo íntimo de McQueen, Arthur H. Barens, confirmó a medios internacionales que Chad falleció el miércoles 11 de septiembre, sin mencionar la causa de su deceso.

La esposa del actor, Jeanie, junto a sus hijos Chase y Madison, compartieron la noticia en el Instagram de McQueen con "un gran pesar".

“Su notable trayectoria como padre amoroso para nosotros, junto con su compromiso inquebrantable con nuestra madre, ejemplificaron verdaderamente una vida llena de amor y dedicación..." añadió el comunicado de su familia.

McQueen se dedicó a dos cosas que le apasionan, al igual que él, la actuación y las carreras de autos; se hizo popular con su interpretación como "Dutch", uno de los antagonistas de Karate Kid.

McQueen volvió como Dutch en la segunda parte de Karate Kid junto a Ralph Macchio. Además, produjo dos documentales acerca de su padre I am Steve Mcqueen en 2014 y Steve McQueen: The Man and Le mans en 2015.

Su papá estuvo en el estrellato del cine en la década de 1960 con películas como Los siete magníficos y La gran evasión. Sin embargo, falleció en México en 1980 a los 50 años.

Tras la muerte de Dutch, uno de los creadores de la famosa serie de Netflix, Cobra Kai, Jon Hurwitz, le rindió homenaje y confirmó que el actor estuvo cerca de regresar durante una convivencia en la que discutieron con sus colegas, sin embargo, no sucedió.