El rapero estadounidense Isaac Freeman III, conocido internacionalmente como Fatman Scoop, murió tras desplomarse durante una presentación en Connecticut el pasado viernes 30 de agosto de 2024, según lo anunciado por su mánager, Birch Michael y diversos medios internacionales.

En un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del artista, se confirmó la noticia de su deceso a los 53 años. En dicho mensaje, se expresaba la profunda tristeza de familiares, amigos y colaboradores respecto al fallecimiento del rapero:

“Con profunda tristeza y un gran peso en el corazón, compartimos la noticia del fallecimiento del legendario e icónico Fatman Scoop. Anoche, el mundo perdió un alma radiante y un destello de luz en el escenario y la vida”, decía el comunicado. Sus seres cercanos lo recuerdan además como una persona que les hizo sonreír, bailar con su música y abrazar la vida con positivismo.

El intérprete de hip-hop, neoyorquino, era conocido también como personalidad de la radio. Su carrera despegó en la década de 1990 a través de la cual colaboró con diversos artistas entre ellos Mariah Carey, Whitney Houston, Janet Jackson y Pitbull, destacan los medios.

Según el usuario de la red social X, K-Dot The Kemist, las últimas palabras del artista en el escenario fueron: “Si viniste a la fiesta, haz algo de ruido”. En el vídeo, se observa cómo después de pronunciarlas, se desvanece en el escenario.

His last words were "If You Came To Party, Make Some Noise." Damn RIP Fatman Scoop 🕊️ pic.twitter.com/ldr8zFxGg3

Según lo anunciado por medios internacionales, el deceso se produjo horas después del colapso ocurrido en escena. Asimismo, dichos medios comunicaron que la alcaldesa de Hamden, Connecticut, Lauren Garret, confirmó el traslado en ambulancia del cantante, pidiendo a todos que mantuvieran al cantante en sus pensamientos y oraciones.

Sin embargo, este sábado 31 de agosto de 2024 se confirmó su deceso en redes sociales oficiales y ante la prensa internacional, aunque la causa exacta no ha sido confirmada. Según lo comunicado, varios colegas expresaron su sentir respecto al fallecimiento del artista.

La carrera de Fatman Scoop despegó a finales de los años 90 en Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria, colaboró con grandes artistas: Missy Elliott, Mariah Carey, Whitney Houston, Janet Jackson y Pitbull, entre otros.

A finales de los 90 su tema Be Faithful, en colaboración con el dúo de hip-hop Crooklyn Clan, fue un gran éxito que se escuchaba en clubes y fiestas del convirtió en un himno en los clubes del momento y fiestas.

Artistas con los que trabajó como Missy Elliott han lamentado su muerte. "La VOZ y la energía de Fatman Scoop han contribuido a MUCHAS canciones que hicieron que la gente se sintiera FELIZ y quisiera bailar durante más de dos décadas", indicó en su mensaje en X:

Prayers for Fatman Scoop family for STRENGTH during this difficult time🙏🏾 Fatman Scoop VOICE & energy have contributed to MANY songs that made the people feel HAPPY & want to dance for over 2 decades. Your IMPACT is HUGE & will be NEVER be forgotten..🕊️🙏🏾 pic.twitter.com/e4R9Z3inKd