Lori y George Schappell, gemelos siameses que fueron conocidos por su unión a través del cráneo, murieron el 7 de abril en un hospital de Pensilvania, Estados Unidos, a los 62 años, según reportó Guinness World Records.

La plataforma lamentó la muerte de los gemelos en un mensaje que fue compartido en la red social X en la madrugada del 12 de abril.

Los Récord Guinness reconocieron que los hermanos Schappell eran los "siameses más viejos del mundo".

Asimismo, la plataforma recordó que los gemelos habrían tenido exitosas carreras tanto en la música como en el deporte.

Lori y George compartieron vasos sanguíneos vitales y un aproximado del 30% de sus cerebros.

Esto los llevaría a categorizarlos como "gemelos craneópagos", que consiste en casos donde dos cuerpos están fusionados por el cráneo. Se cree que entre el 2 y el 6% de los casos de siameses atraviesan esta condición.

