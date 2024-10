Fanáticos rinden homenaje a Liam Payne en todo el mundo 

Tanto fanáticos como miembros de la industria musical reconocen que Payne ha dejado una huella significativa en la música pop y sigue siendo una figura influyente en la industria.

One Direction, una de las boy bands más exitosas de la historia, se formó en el 2010 durante el programa "The X Factor".

Alcanzaron la fama mundial con éxitos como What Makes You Beautiful y Story of My Life. La banda lanzó varios álbumes que vendieron millones de copias y realizaron giras globales.

Vida artística y personal de Liam Payne

Liam nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra. Desde joven mostró interés por la música y comenzó a cantar a una edad temprana. Después de la separación de One Direction en el 2016, lanzó su carrera en solitario. Su sencillo debut, Strip That Down (2017), fue un éxito y mostró un estilo más maduro y personal. También ha colaborado con artistas como Quavo, Rita Ora y Zedd.

A lo largo de su carrera, Liam experimentó con diferentes géneros, incluyendo pop y R&B, y trabajó en varios proyectos, incluyendo música para bandas sonoras y colaboraciones con otros músicos.

En el 2017, nació su hijo Bear, fruto de su relación con la cantante Cheryl Cole. Su vida en pareja fue muy mediática y atrajo la atención de muchos medios.

Liam habló abiertamente sobre sus luchas con la salud mental y la presión de la fama, destacando la importancia de cuidar su bienestar emocional. Además, estuvo involucrado en diversas causas benéficas y utilizó su plataforma para crear conciencia sobre problemas sociales, incluidos los derechos de los niños y la salud mental.

Vigilia en Londres y otras ciudades

En Londres, más de 1,000 personas se congregaron ante la estatua de Peter Pan en Hyde Park, donde depositaron flores, cartas, globos y fotos en memoria del joven artista británico, quien tenía solo 31 años. Bajo la lluvia, grupos de jóvenes entonaron melodías de One Direction, mientras otros se abrazaban y rompían en llanto.

El 19 de octubre de 2024, admiradores se reunieron en Estocolmo para una vigilia con flores y velas en homenaje al fallecido cantante británico Liam Payne. (Foto Prensa Libre. EFE)

Katie Etchells, una estudiante de 20 años, compartió: "Fue parte de nuestra infancia; vinimos para rendirle homenaje". La italiana Luna Franco, también de 20 años, agregó: "Pienso que estaría feliz de saber que mucha gente lo quería".

Los fanáticos rinden homenaje al fallecido cantante británico Liam Payne en el Obelisco de Buenos Aires el 17 de octubre de 2024. (Foto Prensa Libre: AFP)

Los homenajes se extendieron a ciudades como Nueva York, Estocolmo y París, donde centenares de admiradores también se reunieron. En los Jardines de las Tullerías, Anne Garraud, de 19 años, expresó: "Es como perder a un miembro de la familia en circunstancias realmente horribles".

Causas de la muerte y reacciones

Liam Payne falleció tras caer del balcón de su cuarto en un hotel de Buenos Aires. Los investigadores indican que su muerte podría estar relacionada con el "abuso de sustancias" tóxicas. El informe preliminar reveló que el cuerpo presentaba 25 heridas, y la fiscalía investiga el caso como "muerte dudosa". Todo indica que el músico se encontraba solo en el momento de la caída.

Geoff Payne, padre del cantante de One Direction, Liam Payne, observa el lugar donde los fanáticos rindieron homenaje a su difunto hijo afuera del Hotel CasaSur en Buenos Aires el 18 de octubre de 2024. (Foto Prensa Libre: AFP)

Su novia, la influencer Kate Cassidy, escribió en Instagram que lo había amado "incondicional y completamente" y que se sentía "totalmente perdida". También se despidió la madre de su hijo de siete años, la cantante Cheryl Cole, quien lamentó que el pequeño tendrá que "enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre".