Farruko pidió disculpas por la letra de sus canciones y proclamó su conversión religiosa

Ha colaborado con artistas como Daddy Yankee, J. Balvin, Arcángel, De la Guetto, Pitbull, Nicky Jam, Bad Bunny, entre otros. Una de sus colaboraciones más famosas es con Pedro Capó, en el sencillo “Calma”.

En el 2021 fue uno de los artistas con más reproducciones en las diferentes plataformas de streaming debido a su canción “Pepas”. Sin embargo, al parecer ahora sus melodías tomarán un sentido distinto luego de las disculpas que ofreció en su último concierto.

El cantante de música urbana comenzó diciendo que desde el inicio de su carrera escribió canciones con el único sueño de sacar a su familia adelante y ser la estrella que quería. “Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año, el año pasado gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”, agregó.

En su discurso también resaltó que antes no pensaba en los mensajes de sus canciones. “Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”. Durante el concierto sonó la famosa canción “Pepas”, pero el puertorriqueño no cantó la letra.

Después pidió al público que encendiera la linterna de sus celulares y lo acompañaran en una plegaria más. También aseguró que tuvo un encuentro con Dios y eso fue lo que le hizo recapacitar. “No crea que Farruko se convirtió y es el más religioso, no, es que Farruko tuvo un encuentro con papá Dios y lo hizo tocar el fondo, besar el piso. Me dijo, recuerda de dónde te saqué”, mencionó.

La crítica en redes sociales

De acuerdo con varios comentarios en redes sociales, algunos de los asistentes se fueron durante la predicación del artista, mientras que otros expresaron sus críticas en las diferentes plataformas.

“Iba a vacilar en un concierto de reggaetón y recibí un sermón. $250 para ir a misa del pastor Farruko”, escribió uno de los espectadores en su cuenta de Twitter. Otro comentó: “Lo único bueno de este concierto de Farruko fue que no tengo que ir a la iglesia el domingo”.

“Farru se retiró”

Luego de las críticas que recibió Farruko en redes sociales, decidió responder a uno de los usuarios que externó su molestia. El internauta dijo que “Todo eso está bien, pero pagamos por ver a Farru, no a Carlos no sé qué predicando como un pastor”, a lo que el artista respondió explicando que “Farru se retiró y el que está es Carlos”.

Además, el puertorriqueño le pidió sus fatos para reembolsarle el dinero con el que compró su boleto. “Si aceptas a Cristo se te devuelve con bendiciones y amor. DTB Te amo mucho”, dijo.

Farruko compartió la imagen de su respuesta en su cuenta de Instagram y explicó que para lo que vayan a sus próximos conciertos a ver a “Farru, están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso. Los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos”.