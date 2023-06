“Feliz de unirme a esta familia con la que comparto el amor por la música”: Alejandro Sanz se une a Sony Music Entertainment

Sony Music Entertainment es una de las compañías discográficas más grandes del mundo, de origen estadounidense, miembro de la familia de empresas globales de Grupo Sony Corporation en su división de Entretenimiento y Música. Además, a lo largo de su historia, ha desempeñado un papel pionero en la música y Ha nutrido a algunos de los artistas más emblemáticos de la esta disciplina y ha producido algunas de las grabaciones más influyentes de todos los tiempos.

“Estamos muy honrados y emocionados de darle la bienvenida a Alejandro Sanz a Sony Music y deseamos profundamente que esta sea una etapa muy feliz en su vida. Será, sin duda, un lujo para todos nosotros trabajar desde hoy con un artista maravilloso, y no solo por su excelencia profesional, sino también por su calidad humana”, dijo Afo Verde, Chairman & CEO de Sony Music Latin·Iberia.

Por su parte, José María Barbat, presidente de Sony Music Iberia, dijo que el fichaje de Alejandro Sanz le hace una enorme ilusión por múltiples razones. “Como es lógico, porque se trata de uno de los artistas latinos de origen español con el palmarés más brillante que uno se pueda imaginar. Pero, además, también desde un punto de vista personal. He podido ser testigo de la excepción de su carrera. He visto de cerca su relación con Niña Pastori, con Malú y con Dani Martín, he participado de su colaboración con Alicia Keys, pude comprobar su contribución al fenómeno Rosalía, cuando fue nombrado ‘Persona del año’ en los Grammy… y eso lo hace todavía más grande a mis ojos, porque me permite saber que además de un talento descomunal, Alejandro es una persona maravillosa. Para mí, y para todos los que vamos a trabajar con él, es un gran honor dar la bienvenida a la Casa del Artista, a su casa, a Alejandro Sanz”, agregó.

Según Sony Music, la incorporación de Sanz refuerza el apoyo a un elenco espectacular que la empresa brinda a los artistas más deslumbrantes de España e Iberoamérica. Además, en esta nueva etapa en la carrera de Alejandro Sanz, Sony Music continuará desarrollando el legado y la proyección internacional del artista español.

Más sobre Sanz

Sony Music reveló que desde su debut en 1991 con Viviendo deprisa hasta su último disco de estudio Sanz, editado en diciembre de 2021 y nominado como “Álbum del Año” en los Latin Grammy 2022, Alejandro Sanz se ha establecido como uno de los artistas más conocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos, todos sus álbumes han obtenido la categoría de múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Sanz también es considerado como el artista español con el mayor número de premios Grammy en la historia, con un total de 25 Latin Grammy y 4 Grammy. En 2017, fue honrado por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento a su carrera y a sus significativas contribuciones filantrópicas.

A lo largo de su carrera, Alejandro Sanz ha colaborado con diferentes artistas de renombre de todas partes del mundo, incluyendo intérpretes como Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Camila Cabello, Laura Pausini, Camilo, Marc Anthony, Nicky Jam, Alejandro Fernández, Ivete Sangalo, Eros Ramazzotti, Juanes, Juan Luis Guerra y el legendario Tony Bennett, entre otros.

La gira Sanz en Vivo

Alejandro Sanz promociona Sanz en Vivo, el tour mundial que durante este año ha logrado más de 60 fechas confirmadas y, tras agotar todas las localidades de los 15 conciertos en México, siguió su recorrido durante abril y mayo por Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina.

En la actualidad Sanz regresó a España para ofrecer conciertos en varias ciudades durante los meses de junio, julio y agosto. Además, tiene previsto cantar en Estados Unidos y México en septiembre y octubre.