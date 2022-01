“Fight Club”: la insólita versión con “final feliz” en la que gana la policía y que termina con un mensaje que enfurece a los seguidores

La versión editada del filme está disponible en Tencent Video y dura 127 minutos, doce minutos menos que la obra original, dirigida por David Fincher y estrenada en 1997.

En la versión original, el personaje interpretado por Edward Norton mata a su álter ego, producto de su imaginación y encarnado por Brad Pitt.

Acto seguido, se ve cómo Edward Norton observa la explosión de numerosos edificios, parte de su plan contra la sociedad moderna.

En la edición de Tencent Video no se llegan a ver los explosiones, que son sustituidas por un cartel que explica: “La policía descubrió todo el plan y arrestó a los criminales, evitando así la explosión de las bombas. Más adelante, Tyler fue enviado a un centro psiquiátrico para recibir tratamiento psicológico”.

Chuck Palahniuk, quien escribió la novela de 1996 de la que se adaptó “El club de la pelea”, escribió sarcásticamente en Twitter: “¡Esto es SÚPER maravilloso! ¡Todos tienen un final feliz en China!”.

El autor agregó en el sitio Substack: “Qué increíble. ¡No tenía idea! La justicia siempre gana. Nada explotó nunca. Fini“.

