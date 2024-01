“Finalmente conocí a mi madre”: Natalie Portman y  Mark Hamill son fotografiados en los Golden Globes y causan sensación en redes sociales

Los artistas comentaron que ninguno de los dos coincidió en el rodaje de las películas y por eso no habían tenido la oportunidad de conocerse.

Sin embargo, la noche de los Globos de Oro 2024, los actores causaron furor en redes sociales cuando Mark Hamill publicó una foto de los dos con la descripción “Por fin conocí a mi madre” y agradece a la cuenta oficial de los Golden Globes por reunirlos en un mismo lugar.

La actriz interpreta el personaje de la reina Amidala en Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma mientras que Hamill ha interpretado al personaje de Luke Skywalker en Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza, Episodio V – El Imperio contraataca, Episode VI – Return of the Jedi, Episodio VII – El despertar de la Fuerza, Episodio VIII – Los últimos Jedi y “Episodio IX – El ascenso de Skywalker”.

Now I have finally met my “mother”, thanks to the @goldenglobes. pic.twitter.com/lkRZQgmLmp

— Mark Hamill (@MarkHamill) January 8, 2024