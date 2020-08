Florinda Meza da su proyección de qué pasará con el conflicto que dejó fuera del aire a Chespirito

Florinda Meza es conocida por su personaje de Doña Florinda.

Florinda Meza considera que no hay vuelta atrás en el conflicto de Grupo Chespirito y una televisora mexicana que terminó con la salida del aire en todo el mundo de los programas de El Chavo del 8.

La actriz, quien personificó a Doña Florinda en el Chavo del 8, dijo durante una entrevista en para el programa “De Primera Mano”, que a ella nunca la han tomado en cuenta y que no forma parte del Grupo Chespirito; además, dijo que no ha sido llamada para informarle sobre la bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños en la que se trabaja.

Añadió que ve difícil un acuerdo, aunque señaló que no se debe culpar de todo a la televisora.

“Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás, supongo que esto no tiene vuelta atrás, no lo sé. Yo sé que debe haber un plan o estrategia, tampoco podemos satanizar a Televisa porque yo por lo menos no sé qué estrategia hay detrás, a mí nadie me ha informado de nada”, dijo la actriz, quien enfatizó que no está de acuerdo con lo que ocurrió.

“Estamos sufriendo mucho, lo triste del asunto es que no es el momento, no es el momento para retirar del aire algo que ya no era un programa solamente, había vencido las barreras, las fronteras. Ahorita cuando más necesita la gente de todo esto, cuando más lo estaba viendo la gente no sabía que se terminaría en julio. Necesitamos algo que nos ancle. No somos nadie sin el pasado”, refirió.

“Difícilmente creo que haya marcha atrás y me entristece… No sé qué hacer, no sé qué contestarle a la gente”, comentó durante la entrevista.

Florinda Meza recuerda el romance con Roberto Gómez Bolaños y su legado en el mundo del entretenimiento. También habló de los conflictos que hubo al interior del elenco.

“No podemos cuestionar algo incuestionable, el genio de Roberto. Hizo actores de quien no eran actores, aprendimos de él todo. Nos enseñó que podíamos ser felices de otra manera muy sencilla”, comentó la actriz.

Con respecto a María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina”, Florinda Meza comentó:

“Yo nunca tuve nada en contra, si me la encontrara la saludaría con mucho gusto. Un fuerte abrazo sí se lo daría… hay cosas que deben pesarle en la conciencia. Allá ella con Dios, todos sabemos que el personaje no lo hizo ella”.

Ahora sobre Don Ramón dijo que aun cuando salió del programa volvió a pedirle trabajo a Chespirito y debieron ayudarlo porque Quico lo había dejado varado en Buenos Aires.