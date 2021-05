Florinda Meza: por qué quiere emprender una batalla legal contra el hijo de Chespirito

Roberto Gómez Bolaños junto a Florinda Meza, quien dio vida a varios personajes de las producciones de Chespirito. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Florinda Meza, actriz que dio vida a varios personajes como la Chimoltrufia y Doña Florinda, estaría planeando entablar una demanda en contra de los hijos de su exesposo, Roberto Gómez Bolaños, para reclamar una parte de los derechos sobre las producciones del actor mexicano.

Semanas atrás se conoció que Roberto Gómez Fernández, hijo del actor y productor mexicano, planea desarrollar una serie de producciones en torno a la obra de su padre.

Entre los proyectos figura una serie biográfica de Gómez Bolaños y un cómic que contará con material inédito que se ha logrado recolectar gracias al confinamiento por covid-19, así lo indicó Tanía Benítez, productora general del proyecto.

Las producciones estarán a cargo de THR3 Media Group, lugar donde trabaja Gómez Fernández, pero ineludiblemente necesitarán la imagen de los personajes de Florinda Meza para el proyecto.

De esa cuenta, la actriz ha señalado que estaría dispuesta a demandarlos si se le niegan sus derechos. Además se dice que la mexicana fue autora y coautora de muchos de los guiones de Chespirito.

Según informes de Ricardo Pous, abogado de Florinda Meza, ella puede utilizar, de manera legal, los derechos de Chespirito, a pesar de que la propiedad intelectual la heredó su hijo Roberto Gómez Fernández. El experto en leyes agregó que existe un vacío legal en el testamento y eso permite que Florinda utilice a su gusto su imagen.

“Los derechos de propiedad intelectual designados a favor de su hijo Roberto Gómez Fernández están intactos, de eso no hay duda, pero al no haber una reacción específica dentro del testamento relacionada con derechos biográficos de Don Roberto Gómez Bolaños y derechos de imagen de Don Roberto Gómez Bolaños, es la parte en la que no hay una exclusividad”, agregó Pous.

Roberto Gómez Bolaños, quien es considerado uno de los mejores comediantes de todos los tiempos, falleció el 28 de noviembre del 2014, a los 85 años.