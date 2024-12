¿Frida Sofía en el testamento de Silvia Pinal? Esto se sabe sobre la hija de Alejandra Guzmán

Durante la tarde del pasado miércoles 18 de diciembre, la familia de Silvia Pinal dio lectura al testamento de la actriz mexicana a un mes de su fallecimiento. Desafortunadamente, según reportes de diveros medios de comunicación en México, las hijas de la diva del cine no estaban de acuerdo con algunos detalles.

Una de las dudas que existían previo a la lectura del testamento era la inclusión de la presentadora Frida Sofía, hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán; tomando en cuenta que la nieta de Pinal se encontraba alejada de su familia desde hace varios años y en las últimas semanas fue criticada por la relación que tenía con su abuela.

Frida Sofía generó controversia a través de sus redes sociales luego de compartir un emotivo abrazo con su abuela Silvia Pinal pocos días después de su fallecimiento. No obstante, la polémica fue ocasionada debido a que el video había sido generado con Inteligencia Artificial y muchos de sus seguidores se lo reprocharon a la mexicana.

"Tenías que haber abrazado a tu abuela cuando aún estaba viva, ese video falso no sirve para absolutamente nada. Dejaste ir el cariño de tú familia únicamente por orgullosa", ese fue uno de los mensajes que se repetía constantemente en las plataformas digitales, en el que se criticaba duramente a la nacida en la Ciudad de México.

El testamento de Silvia Pinal

Sorpresivamente para propios y extraños, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, reveló que la estrella del cine mexicano incluyó a sus tres hijos: Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique; a sus nietas: Giordana, Schersa y Frida Sofía; y a sus bisnietas Michelle Salas y Camila Valero, en su testamento oficial antes de morir.

"Frida Sofía está incluida en el mismo porcentaje que todos los demás herederos. Por el momento se sabe que Silvia Pinal dejó un edificio de apartamentos, una casa en Acapulco, lugares de estacionamiento regados por todo México y un fideicomiso que se repartirá en nueve partes iguales", indicó el comunicador mexicano de farándula.

Aparentemente, se especula que la novena persona presente en el testamento de la actriz mexicana era su asistente personal, Efigenia Ramos, aunque se rumora que Alejandra Guzmán y Sylvia Paquel no estaban de acuerdo que ella recibiera la misma cantidad que las otras personas, directamente relacionadas a la familia de Silvia Pinal.

"La bronca más fuerte que hubo fue entre Alejandra Guzmán y Efigenia Ramos, la asistente personal que trabajó más de 30 años años pegada a la señora Silvia Pinal. Amigos, conocidos, compañeros de trabajo y la prensa en general fuimos testigos que ella dejó de tener vida para atender a la actriz mexicana", agregó el periodista Infante.

De acuerdo con el periodista mexicano, las hijas de la estrella, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, no quieren indemnizar a la asistente Efigenia, y durante la lectura del testamento le gritaron que a ella no le iban a dar nada debido a que no se le merecía, a pesar de que Ramos "siempre trató con cariño y con mucho respeto" a Silvia Pinal.

Hasta el momento, ninguno de los nueve involucrados en el testamento de Silvia Pinal ha hablado al respecto. La única que habló con la prensa mexicana fue la cantante Alejandra Guzmán, sin embargo, únicamente le comentó a los periodistas que la situación "estaba inconclusa" y próximamente iba a dar más información sobre todo.