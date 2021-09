Frida Sofía responde a polémica declaración de Enrique Guzmán quien dijo que la muerte de su hermana fue por “karma”

El pasado 2 de septiembre, el cantante y rocanrolero Enrique Guzmán fue cuestionado, en una conferencia de prensa de la obra musical Jesucristo Superestrella, sobre si enviaba algún mensaje a Frida Sofía por el fallecimiento de su hermana. El cantante se limitó a decir: “El karma es el karma”, declaraciones que fueron fuertemente criticadas.

Por su parte, la hija de Alejandra Guzmán reaccionó en su Instagram. A través de sus historias dejó el mensaje que muchos suponen está dirigido a su abuelo: “Desintoxica tu historia de vida, desintoxica tu página, tu hogar, tu refrigerador, debajo de tus cuentas, tu clóset, tu camino, tu celular, tu vida y tu mente”.

Días después, el 14 de septiembre, Enrique Guzmán escribió en Twitter un mensaje a manera de disculpa. “El llamar KARMA a la situación que existe entre mi nieta y yo no es la indicada”, se lee en el tuit.

El llamar KARMA a la situación que existe entre mi nieta y yo no es la indicada. Siento mucho haberla utilizado en esta situación. — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) September 15, 2021

Presentarán pruebas

La polémica en la familia Guzmán viene desde hace varios meses cuando la modelo Frida Sofía hizo fuertes declaraciones en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, por supuesto abuso sexual.

Asegura que cuando era muy pequeña, Enrique Guzmán la tocaba de manera inapropiada y nunca pudo decir nada por temor a que su madre no le creyera.

Tras varios años de este supuesto abuso, Frida Sofía decidió hablar al respecto para que otras mujeres no se quedaran calladas y se atrevieran a contar su verdad.

“Siempre fue muy abusivo… Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, me daba miedo siempre. Me hizo cosas feas, me manoseó, desde los cinco años”, explicó.

Sin embargo, el abuelo de Frida asegura que todo esto es solamente para llamar la atención y que él jamás haría algo como eso en contra de su propia nieta.

“Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida”. dijo el cantante.

El cantante expresó que desde que Frida era pequeña la admiraba, sin embargo calificó como imperdonables sus declaraciones.

Guzmán ha declaro a los medio que su nieta aún no ha ratificado la denuncia porque en realidad no hay pruebas en su contra.

Ante este panorama, Javier Olea, abogado de la hija de “la reina del rock” dio actualizaciones.

“Ratificación es el término correcto y es parcialmente cierto lo que dice el señor Enrique Guzmán; hoy en día, como ustedes saben, lo hemos dicho en varias ocasiones, por razones migratorias Frida Sofía no puede abandonar el territorio de Estados Unidos por lo tanto esta ratificación debe hacerse a través del consulado”, dijo el abogado.

“El Ministerio Público así lo requirió, nos requirió presentar a Frida Sofía, le presentamos la información y documentación que le señalaba su imposibilidad para estar físicamente aquí”, comentó el abogado.

El abogado también declaró que no se ha procedido con la demanda por requisitos que las autoridades mexicanos solicitan no por falta de interés de Frida Sofía.

Y es que el abogado también reveló que los testimonios recaudados que presentarán como pruebas para robustecer el expediente de investigación no serán “sólo de Enrique sino también de Alejandra Guzmán”.