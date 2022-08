“Fue un cuento de hadas”: las revelaciones de Alicia Machado sobre su breve relación sentimental con Luis Miguel

Tras varios años del inicio de este romance, Alicia Machado, por medio de una entrevista con Yordi Rosado, habló sobre el tiempo que pasó junto a Luis Miguel y reveló que el cantante mexicano hizo todo lo posible para conocerla después de su coronación como reina de belleza.

“Nos conocimos porque cuando gano Miss Universo, a las dos semanas me llevan a Los Ángeles a vivir y me llevan a hacer las fotos oficiales de Miss Universo con un fotógrafo americano que era famosísimo y ese fotógrafo era amigo de él, le hacía las fotos de sus discos”, indicó la modelo y presentadora venezolana.

“Él estaba en su casa en Acapulco, vio el concurso y agarró y se apareció en la sesión de fotos. No me había dado cuenta que era él y él se paró detrás del fotógrafo. Me salgo, lo veo y me meto como a un cuartito y una señora: ‘Luis Miguel, no lo puedo creer’ y ahí lo conocí”, continuó.

Durante este primer encuentro, Alicia Machado y Luis Miguel no intercambiaron teléfonos; sin embargo, el cantante de Hasta que me olvides se puso en contacto con los organizadores de Miss Universo y logró obtener el número de la modelo venezolana.

“Llego al apartamento y al día siguiente él me llama por teléfono. Es un hombre bellísimo, muy caballeroso y él me ayudó mucho en esa época cuando Trump y él me decía: ‘Tú no estás gorda. No le hagas caso’. Me daba mucho apoyo y era el único que no me decía gorda y eso me ayudó”, reveló.

Asimismo, Alicia Machado habló sobre su primera cita con Luis Miguel y reveló que el intérprete mexicano mandó a cerrar un restaurante sólo para ellos y organizó una cena romántica para intentar conquistarla.

“Me invitó a cenar, fue un cuento de hadas. Había violines y era una cosa de película. El primer beso fue después”, comentó la ex reina de belleza.

Para finalizar, la ganadora de Miss Universo lamentó que su relación con Luis Miguel durara tan poco tiempo y que de un momento a otro ambos se distanciaran por priorizar su vida profesional.

“Nos dejamos de ver, yo viajaba mucho y yo era muy niña para él”, concluyó.