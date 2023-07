“Fui al infierno y volví”: el video con el que Jamie Foxx agradece después de estar hospitalizado

En el video, Foxx habla de la controversia que ha provocado su situación, aunque no explica todavía qué le sucedió.

“Mil millones de gracias a todos… ha sido un largo camino, pero todas las oraciones, grandes personas y Dios, me ayudaron…”, expresó en el breve texto que acompañó su video en el que luce un poco más delgado.

El actor, comediante y cantante ganador del Grammy se llevó un Óscar por su actualización en Ray, la película biográfica de 2004 sobre Ray Charles se expresó reconociendo que para él es importante que las personas lo vean bien.

“Sé que muchas personas esperan o quieren escuchar actualizaciones, pero para ser honesto con ustedes, simplemente no quería que me vieran así…Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si lo lograría” comentó.

También agradeció a su hija y hermana. “Gracias a ellas, a Dios, a mucha gente médica excelente, puedo dejarles este video”, comentó mientras describió lo bien que se sintió con el apoyo de su familia para que mantuvieran hermético su situación. “Me protegieron y eso es lo que espero que todos puedan tener en momentos como estos”.

El actor también aclaró que sus ojos funcionan y no está paralizado como se especuló. “...Pero fui al infierno y volví, y mi camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches. Pero voy a volver y puedo trabajar”, aseguró.

El ganador del Oscar dijo “amo a todos y amo todo el amor que recibí”, aseguró que está afectado emocionalmente y podría llorar en algunos lugares porque ha sido una experiencia dificil.

El video fue publicado unas horas después de que el protagonista de Django sin cadenas y Soñadoras colocara una foto en un automóvil dorado.