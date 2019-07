Gaby Moreno anuncia nuevo disco junto al músico estadounidense Van Dyke Parks

La cantautora guatemalteca Gaby Moreno presentará nuevo disco en octubre de 2019. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Gaby Moreno sorprendió a sus admiradores al anunciar que se aproxima su nuevo material discográfico.

¡Spangled! es la producción que la cantautora presentará en octubre, la cual contó con la colaboración del músico, compositor, arreglista y productor estadounidense Van Dyke Parks.

El álbum contará con 10 canciones, incluyendo The Immigrants, tema que Moreno lanzó en julio de 2018 en favor de los migrantes.

“The Immigrants es una canción que expone lo que lastimosamente sucede en la actualidad en EE. UU., y que es una forma de alzar la voz para apoyar a los migrantes que llegan a ese país con la ilusión del “sueño americano”. Además, refleja el trato que les dan, y es como alzar la voz para que se den cuenta que son personas, que merecen respeto y que, además, contribuyen con la cultura en esa nación”, indicó la cantautora guatemalteca.

¡Spangled! se lanzará el 4 de octubre y estará disponible en plataformas digitales como Spotify y Deezer. En la actualidad se puede pre-ordenar en iTunes, tienda digital que ya tiene habilitado The Immigrants y Across the Borderline.

El video

Este viernes, Gaby Moreno presentó Across the Borderline, el segundo sencillo de esa producción, la cual promociona con un videoclip oficial de casi 7 minutos.

El material audiovisual está disponible en el canal de YouTube de la cantautora guatemalteca.

La portada

Sin adelantar cuáles serán los otros temas que se incluirán en la producción, Gaby Moreno compartió en sus redes sociales el diseño de la portada de ¡Spangled!, la cual fue diseñada por el artista alemán alemán Klaus Voormann, el mismo que diseñó la portada de Revolver, el disco de Los Beatles que lució un famoso collage.

Más detalles del álbum

¡Spangled! contará con 10 temas, los cuales que representarán distintas eras y países de Norte, Centro y Suramérica.

Es un proyecto que lleva 10 años de trabajo. Desde 2009, Gaby ha pulido los temas con Van Dyke Parks.

Se incluirán 2 canciones en portugués, 3 en inglés y 5 en español.

Contará con arreglos de una Orquesta Sinfónica en la que participaron más de 40 músicos.

