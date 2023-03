Gaby Moreno destaca en la gala de los premios Guild Of Music Supervisors (la alfombra roja, la nominación y su carisma en el escenario)

La artista guatemalteca fue nominada en la categoría Mejor Canción Escrita y/o Grabada para una Película con A Song In My Heart, tema que compuso y que interpreta en The Valet, producción del comediante mexicano Eugenio Derbez.

La canción de Moreno se estrenó con el filme en mayo de 2022 en la plataforma Hulu.

El domingo 5 de marzo, la cantautora guatemalteca asistió a la 13 edición de los premios Guild of Music Supervisors, cuya gala se realizó en The Wiltern, en Los Ángeles, California, EE. UU.

Previo a la celebración, Moreno pasó por la alfombra roja y compartió con la prensa internacional.

Gaby Moreno en el escenario de los Guild of Music Supervisors

Moreno, quién compitió por un galardón con artistas como Lady Gaga, Rihanna, Taylor Swift, David Byrne, Mitski, Son Lux, Tanya Tucker y Brandi Carlile, entre otros, interpretó durante la velada A Song In My Heart, tema con el que fue nominada y deleitó con su carisma.

El galardón

En la categoría en que Moreno compitió, el premio fue para This Is A Life, tema que se incluye en el filme Everything Everywhere All At Once.

Compositores: Ryan Lott, David Byrne, Mitski Miyawaki

Intérpretes: David Byrne, Mitski, Son Lux

Supervisores musicales: Lauren Marie Mikus, Bruce Gilbert

