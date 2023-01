Gaby Moreno: El galardón por el que compite con Lady Gaga, Rihanna y Taylor Swift en los premios Guild Of Music Supervisors

La artista guatemalteca fue nominada en la categoría Mejor Canción Escrita y/o Grabada para una Película con A Song In My Heart, canción que compuso y que interpreta en The Valet, producción del comediante mexicano Eugenio Derbez.

De acuerdo con Moreno, la canción y el filme se estrenaron en mayo de 2022 en la plataforma Hulu.

Además, la web del medio Variety reveló este lunes 23 de enero que la cantante, compositora y productora guatemalteca, es una de las aspirantes a un premio en la 13 edición de los Guild Of Music Supervisors, cuya gala presencial y virtual se realizará el próximo 5 de marzo en el Wiltern Theatre de Los Ángeles, EE. UU.

En la categoría Mejor Canción Escrita y/o Grabada para una Película también fueron nominadas Lady Gaga, Rihanna y Taylor Swift, entre otras.

Todos los nominados en Mejor Canción Escrita y/o Grabada para una Película

A Song In My Heart – The Valet

Compositores: Gaby Moreno, Heitor Pereira

Intérprete: Gaby Moreno

Supervisor musical: Howard Paar

Hold My Hand – Top Gun: Maverick

Compositores: Lady Gaga, BloodPop

Intérprete: Lady Gaga

Supervisor musical: Randy Spendlove

Lift Me Up – Black Panther: Wakanda Forever

Compositores: Robyn Fenty PKA Rihanna, Ludwig Göransson, Ryan Coogler, Temilade Openiyi PKA Tems

Intérprete: Rihanna

Supervisor musical: Dave Jordan

Carolina – Where the Crawdads Sing

Compositor: Taylor Swift

Intérprete: Taylor Swift

Supervisor musical: Spring Aspers

This Is A Life – Everything Everywhere All At Once

Compositores: Ryan Lott, David Byrne, Mitski Miyawaki

Intérpretes: David Byrne, Mitski, Son Lux

Supervisores musicales: Lauren Marie Mikus, Bruce Gilbert

Turn Up the Sunshine – Minions: The Rise of Gru

Compositores: Jack Antonoff, Sam Dew, Patrik Berger, Kevin Parker

Intérpretes: Diana Ross, Tame Impala

Supervisores musicales: Mike Knobloch, Rachel Levy

Ready As I’ll Never Be – The Return of Tanya Tucker

Compositores: Tanya Tucker, Brandi Carlile

Intérpretes: Tanya Tucker, Brandi Carlile

Supervisores musicales: Jill Meyers, Drew Bayers

Honey To The Bee – Catherine Called Birdy

Compositores: James Marr, Wendy Page

Intérprete: Misty Miller

Supervisores musicales: Jen Malone, Nicole Weisberg

Vegas– Elvis

Compositores: Jerry Leiber, Mike Stoller, Amala Dlamini, David Sprecher, Rogét Chahayed

Intérprete: Doja Cat

Supervisor musical: Anton Monsted

Paper Airplanes – A Jazzman’s Blues

Compositores: Ruth Berhe, Terence Blanchard

Intérprete: Ruth B

Supervisor musical: Joel C. High

Más sobre Gaby Moreno

La cantautora y compositora guatemalteca también está postulada en la 65 edición de los premios Grammy, cuya gala se celebrará el próximo 5 de febrero en Los Ángeles, EE. UU.

En esta ocasión, Moreno compite en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo con Alegoría, su séptimo disco de estudio.

La presencia de Gaby Moreno en otras producciones

No es la primera vez que la voz de Gaby Moreno forma parte de un proyecto distinto a sus discos. Sus canciones han acompañado diferentes anuncios, series de T.V., y películas, entre otros.