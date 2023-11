Gaby Moreno en los Latin Grammy: El recorrido, la calidad y su éxito en La Academia Latina de la Grabación

Moreno produjo el disco de Portuondo, una de las cantantes cubanas más representativas de son y boleros, conocida mundialmente como “La diva del Buena Vista Social Club”.

Durante la premier de la 24 edición de los Latin Grammy, Moreno recibió el galardón y agradeció a Portuondo por la confianza que depositó en ella para trabajar en el álbum. La artista guatemalteca recibió el Latin Grammy acompañada por Rocío, nieta de la artista cubana, quien elogió la calidad de Gaby.

La artista guatemalteca ha destacado debido a su calidad interpretativa, su composición y su sonido. Además, ha sido nominada en varias ediciones de los Latin Grammy y ha sido elegida para participar en actividades organizadas por la Academia Latina de la Grabación.

Nominada con Arjona

En 2012, Gaby Moreno y el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona estuvieron nominados en las categorías Grabación del Año y Canción del Año, por el tema Fuiste Tú.

En la 13 edición de los Latin Grammy, los artistas nacionales acapararon la atención por el tema que escribió Arjona, que incluyó en su disco Independiente y que canta a dúo con Moreno. Sin embargo, no obtuvieron el premio.

El primer Latin Grammy de Gaby Moreno

El jueves 21 de noviembre de 2013 fue un día significativo para Guatemala, debido a que la cantautora Gaby Moreno se convirtió en la primera connacional en obtener un premio Latin Grammy, en la categoría Mejor Artista Nuevo.

Ese año se celebró la 14 entrega de los premios de la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas, Nevada, EE. UU., y Moreno venció en su categoría a los nominados A Band Of Bitches, Leslie Cartaya, EliaCiM, Clarice Falco, Jesús Hidalgo, Maluma, Mojito Lite, Quattro y Milton Salcedo.

La artista guatemalteca obtuvo el Latin Grammy gracias a Postales, su tercer material discográfico y primero completamente en español.

“¡Qué honor! Mi primer Grammy… Quiero agradecer a mi familia, los quiero muchísimo, a mis padres, a mis hermanas, a mi esposo, a mi disquera Metamorfosis, a Ricardo Arjona… Muchísimas gracias y este premio se lo quiero dedicar a toda mi gente en Guatemala”, dijo Moreno tras obtener su primer Latin Grammy.

Gaby Moreno se luce en homenaje a Marc Anthony

El miércoles 16 de noviembre de 2016, la cantautora guatemalteca Gaby Moreno interpretó uno de los grandes temas del salsero de origen puertorriqueño Marc Anthony, quien recibió el Premio Persona del Año.

En una gala plagada de estrellas donde la salsa reinó, el intérprete Marc Anthony fue homenajeado en una ceremonia especial con el galardón a la Persona del Año, uno de los reconocimientos más importantes para un cantante hispano que otorga la Academia de la Grabación, previo a la 17 edición de los Latin Grammy.

“Marc muchísimas felicidades, que lindo, que emoción, que gran honor estar aquí en este homenaje para ti. Te deseo muchos éxitos en tu carrera… Desde Guatemala, un beso”, expresó Moreno, quien fue una de las artistas invitadas para cantar en este homenaje.

.@gaby_moreno desde la Alfombra Roja de la Persona del Año 2016 en honor a @MarcAnthony #LatinGRAMMY pic.twitter.com/dqUWbATKjd — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 17, 2016

Moreno subió al escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, EE. UU., y rindió homenaje a Marc Antnohy.

Durante esa ceremonia, Moreno compartió escenario con la artista chilena Mon Laferte y la cantautora puertorriqueña Kany García e interpretaron You Sang To Me, de Marc Anthony.

La “ilusión” por otro Latin Grammy

En 2017 Gaby Moreno fue nominada por la Academia Latina de la Grabación en la categoría Mejor ingeniería de grabación para un álbum con su disco Ilusión.

En la 18 edición de los premios Latin Grammy, la artista guatemalteca compitió con Alas canciones, de Los Cafres, Dance of Time de Eliane Elias, Zanna de Zanna y Mis planes son Amarte de Juanes. El galardón lo obtuvo Juanes con el álbum cuya producción contó con el apoyo de Josh Gudwin, mixer y Tom Coyne, mastering engineer.

Postulada al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

La martes 29 de septiembre del 2020, la cantautora guatemalteca Gaby Moreno fue postulada por la Academia Latina de la Grabación en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional con ¡Spangled!, su sexto álbum de estudio, pieza que compitió con las producciones La metamorfosis de Reyli Barba, Compadres de Andrés Cepeda y Fonseca, Trece de Andrés Cepeda y Mirándote a los ojos de José Luis Perales.

Con ¡Spangled!, la artista guatemalteca compitió por un galardón en la 21 edición de los Latin Grammy, pero el premio fue para los colombianos Andrés Cepeda & Fonseca con el álbum Compadres.

En esa misma edición, Moreno dejó huella debido a que se convirtió en la primera guatemalteca en presentar premios para la Academia Latina de la Grabación.

La cantautora guatemalteca presentó 10 de los premios durante esta fiesta musical.

Nominada a la Mejor Canción Tropical

El martes 28 de septiembre de 2021, Gaby Moreno recibió la nominación para la 22 edición de los Latin Grammy en la categoría Mejor canción tropical con Bolero a la vida, un tema lleno de sencillez y brillo en el que, la artista nacional fusionó su talento con Omara Portuondo, una de las cantantes cubanas más representativas de son y boleros.

Moreno es una de las compositoras del tema junto con Santiago Larramendi. Además, la artista guatemalteca también interpreta la canción con Omara Portuondo.

Bolero a la vida compitió en la categoría de Mejor canción tropical, con temas como Dios así lo quiso (Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra), Más feliz que ayer (Chabuco), Pambiche de novia (Juan Luis Guerra), y Un sueño increíble (homenaje a Jairo Varela) (Dayhan Díaz y Charlie Cardona).

El galardón lo obtuvo Dios así lo quiso de Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra. Tema que contó con el talento de Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Marrufo y el mismo Ricardo Montaner como compositores.

El Latin Grammy como productora

Desde el pasado martes 19 de septiembre, la Academia Latina de la Grabación presentó a los nominados para la 24 entrega de los Latin Grammy y Gaby Moreno fue postulada en la categoría Mejor álbum de música latina para niños por el disco Cantando Juntos que produjo con el proyecto infantil Zona Neón, cuyo propósito busca apoyar a la niñez en su bienestar y desarrollo.

La artista guatemalteca también figuró en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional debido a que, el álbum Vida de Omara Portuondo optó a un premio.

Este jueves 16 de noviembre, durante la premier de la 24 edición, Gaby Moreno destacó con un nuevo Latin Grammy, el segundo en su trayectoria y el primero como productora.

10 años después de haber ganado su primer Latin Grammy en la categoría Mejor Artista Nuevo, Moreno fue galardonada por su trabajo en el álbum de la Portuondo.

Celebrada en Sevilla, España, Gaby Moreno fue condecorada con un Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional por el álbum Vida de Omara Portuondo.

Tras ganar el premio, la cantante, compositora y productora guatemalteca Gaby Moreno ofreció un discurso especial en el que destacó a los que participaron en la producción por la que fue galardonada.

“Hola todos, estoy super emocionada con este premio que acabamos de ganar. Para Omara Portuondo con su disco Vida que tuve el honor de producir, es la primera vez que gano como productora y siento un gran honor”, dijo Moreno.

La artista guatemalteca también evidenció su alegría tras ver los frutos de su trabajo.

“Quiero agradecer a toda la familia de Omara Portuondo, sobre todo a Omara, a esa reina, a esa maestra que me inspira tantísimo y también quiero celebrar la música cubana. También quiero celebrar este premio con todos en Guatemala”.