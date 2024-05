La multipremiada cantante guatemalteca Gaby Moreno se encuentra nuevamente en el país y este miércoles 22 de mayo manifestó su alegría por volver a territorio nacional y compartir con su familia, amigos y admiradores, así como disfrutar de los paisajes y de la gastronomía local.

“Lo que más extraño al estar afuera de Guatemala es a mi familia. No es lo mismo estar hablando por teléfono o comunicarme con ellos por WhatsApp, que verlos y estar a su lado”, dijo Moreno.

La también compositora y productora dijo que estar en el país le provoca satisfacción y felicidad porque es como volver a su hogar. “Estar acá es algo especial, quizá no es algo tangible, pero es algo que siento y es muy fuerte cuando regreso a mi patria. Aunque lleve varios años viviendo en EE. UU., sigo igual y siento como que nunca me fui, porque vuelvo al lugar especial y donde comenzó todo para mí”, agregó la artista nacional.

Moreno recordó que la versión de Luna de Xelajú que publicó en marzo de 2023, a dúo con el actor y músico nacido en Guatemala, Óscar Isaac, se ha escuchado en varios países y eso la llena de orgullo, debido a que es un tema emblemático del país.

Luna de Xelajú es una canción que compuso Paco Pérez, que ha sido interpretada por diversos artistas y considerada como una pieza que ha acompañado el recuerdo y la nostalgia de miles de guatemaltecos. Además, Moreno e Isaac la han interpretado en diversos escenarios internacionales.

La versión que se lanzó en 2023 se incluyó en X Mí (Vol. 1), un disco personal e íntimo en el que la artista guatemalteca expuso una colección de canciones acústicas y conmovedoras.

Convencida del éxito de esa versión y de su amor por Guatemala, Moreno dijo que sería especial hacer otra adaptación de alguna pieza vinculada con el país. “Sería lindo hacer una versión de otra canción emblemática del país como por ejemplo Noches de Escuintla, que me gusta mucho. Además, ese tema lo interpreté durante Guatemala canta, una producción a cargo de mi mamá en la que varios artistas participamos y destacamos temas de cada departamento del país. Sin embargo, cuando encuentre el momento me encantaría crear una versión de esas piezas y rendirle homenaje a Guatemala”, dijo la artista nacional.

Moreno recalcó que Luna de Xelajú es especial para ella y que desea interpretarla en Quetzaltenango durante un concierto que está en sus planes y que anhela que se concrete próximamente.

Y es que esa pieza ya marcó la historia de su carrera de una manera más que exitosa, debido a que el pasado 4 de febrero demostró su orgullo por el país al interpretarla durante la premier de los Grammy 2024, edición en la que también obtuvo el reconocimiento por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de EE. UU., con un galardón al “Mejor Álbum Pop Latino” por la producción X Mí (Vol. 1).

El concierto en el país

Durante una conversación con Prensa Libre, la cantautora nacional indicó que tiene preparadas sorpresas para su concierto en Guatemala.

La artista se presentará el próximo 25 de mayo, en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a las 19 horas e incluirá un repertorio especial.

En la actualidad, Moreno ha publicado nueve producciones discográficas Still The Unknown (2009), Illustrated Songs (2011), Postales (2012), Posada (2014), Ilusión (2016), ¡Spangled! (2019), Alegoría (2022), X Mí (Vol. 1) (2023), y DUSK (2024).

“¡Ya son nueve discos! Este concierto será especial porque realizaré un repaso por toda mi discografía. De hecho, parte de la sorpresa preparada para el sábado 25 incluirá todo un concepto alrededor de esas nueve producciones que he lanzado", dijo.

Moreno enfatizó que el show será especial por varios factores y lo catalogó como una velada que incluirá magia, música y orgullo nacional. “Es el primer concierto en el que no tendré invitados, así que escucharán toda mi música”, añadió la artista, quien durante años ha acostumbrado a sus admiradores locales a los tradicionales Festivales Acústicos.

Gaby Moreno durante conferencia en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El show familiar

Además del concierto del sábado 25, Gaby Moreno participará en una actividad con Zona Neón el domingo 26 en donde cantará con un grupo de niños que se enfocan en música para niños y para toda la familia.

De acuerdo con la cantautora guatemalteca, la actividad también se llevará a cabo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a partir de las 16 horas del domingo 26.

Durante el concierto de Zona Neón se escucharán temas de Cantando juntos, un disco que Moreno compuso y produjo para Unicef, que se lanzó en 2022 y que estuvo nominado en 2023 al Latin Grammy.

“Zona Neón es espacial. Tuve el gusto de producir canciones para este grupo, que son niños de aquí de Guatemala y que hicimos en colaboración con UNICEF que incluye canciones infantiles que escribí y que los niños cantaron. Además, estoy feliz porque esta será la primera presentación, el primer concierto en el que se interpretarán muchas de estas canciones en directo”.

Zona Neón es un proyecto escénico y musical que, de forma interactiva, sana y divertida, lleva entretenimiento innovador a niños y sus familias, y la admisión al evento tiene un costo de Q50 y las entradas se pueden adquirir en la web tickets.fancake.live.

Las colaboraciones

Moreno indicó que le encantan las colaboraciones y que siempre se encuentra dispuesta a participar en proyectos de artistas de distintos géneros, así como de invitar a sus colegas a que se involucren en sus proyectos.

“Hace una semana se publicó Alma Florecida, una nueva colaboración con un grupo que se llama LA LOM, integrado por tres colegas que hacen música instrumental, pero que son geniales y que en la actualidad su trabajo ha mostrado un ascenso meteórico en Estados Unidos”, dijo Moreno.

“Los conozco desde hace muchos años y siempre teníamos como esa cara de colaborar. Entonces, me enviaron una música bellísima que tenían, le puse la letra y así surgió este nuevo sencillo”, agregó la artista guatemalteca.

Gaby afirmó que también colaboró con Debi Nova, cantautora costarricense que el pasado 9 de mayo publicó Dar vida, su reciente material discográfico con 12 canciones que incluye Quiero perder la cabeza, tema en el que se escucha su voz.

“Dei Nova es una gran amiga y hermana centroamericana que es gran artista y me invitó a cantar en su nuevo disco, por lo cual estoy agradecida”, dijo Moreno.

“Siempre me va a encantar colaborar con artistas que me toquen el alma y que me llene su música”, concluyó.