Gaby Moreno, la nominación a los HMMA en Hollywood y su nuevo sencillo de fin de año

La 14 ceremonia anual de premios será el miércoles 15 de noviembre de 2023 en Hollywood. La guatemalteca está nominada por escribir e interpretar El Saber, de la película Radical.

En la nominación también aparecen Quiet Eyes, de Past Lives, escrita por Sharon Van Etten y Zachary Dawes e interpretada por Sharon Van Etten; así como No me olvides cuando me haya ido, de Sons2 The Grave, escrita por Sean Jones, Michael Shand, Miku Graham y realizada por Sean Jones; Stardust, de Una buena persona, escrita por Cary Brothers y Scott Effman y realizada por los hermanos Cary. I Got You, de Holiday Twist, escrita por Michael Jay y Alan Demoss, e interpretada por Jake Miller, y Space and Time, de Master Gardener, escrita por SG Goodman e interpretada por Mereba.

En otras categorías como canción largometraje aparecen canciones como I’m Just Ken, de la película Barbie, escrita por Mark Ronson y Andrew Wyatt e interpretada por Ryan Gosling (con Slash y Wolfgang Van Halen) y ¿Para qué fui hecho?, de la misma película, escrita por Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell e interpretada por Billie Eilish, entre otras.

La cantautora compartió un mensaje en su red social X donde agradece el recibir esta nominación.

So honored to receive a @HMMAwards nomination for the song I wrote for @radicalthemovie starring Eugenio Derbez. #ElSaber Un honor recibir esta nominación por la canción que compuse para la película #Radical que protagoniza @EugenioDerbez pic.twitter.com/TnUzp9pz8O — Gaby Moreno (@gabymorenomusic) November 3, 2023

La canción escrita por la guatemalteca es parte de la cinta Radical que se centra en un maestro mexicano que con métodos no convencionales revolucionó una escuela en una empobrecida ciudad fronteriza inspirando a sus estudiantes. La singular historia empujó además al comediante Eugenio Derbez a abandonar su zona de confort en la pantalla grande.

“Ya tenía yo intención de hacer algo dramático, pero no encontraba el momento adecuado”, dijo Derbez en entrevista con la AFP. “Y cuando llegó a mis manos la historia de ‘Radical’, dije ‘éste es'”.

La película conquistó el premio de la audiencia del Festival de Sundance. El festival de cine GEMS de Miami, Florida (EE.UU.), se inauguró el pasado 2 de noviembre con el largometraje Radical, protagonizado por Derbez, recibió el premio GEMS Impact.

Esta es la segunda ocasión que Gaby Moreno trabaja en películas de Eugenio Derbez. La primera vez compuso A Song in My Heart, tema que trabajó especialmente para The Valet, filme que se estrenó en mayo de 2022.

Con A Song in My Heart, Moreno estuvo nominada este año en en los premios Guild Of Music Supervisors, en la categoría Mejor Canción Escrita y/o Grabada para una Película.

Los Latin Grammy

Para Moreno es un mes agitado en el tema de premios y de su carrera, la Academia Latina de la Grabación presentó a los nominados para la 24 entrega de los Latin Grammy, cuya ceremonia se llevará a cabo el 16 de noviembre en la ciudad española de Sevilla, en Andalucía, y la artista guatemalteca destacó en las postulaciones.

Gaby está nominada en dos categorías; Mejor álbum de música latina para niños por el disco Cantando Juntos que produjo con el proyecto infantil Zona Neón, cuyo propósito busca apoyar a la niñez en su bienestar y desarrollo, y en Mejor Álbum Tropical Tradicional debido a que, el álbum Vida de Omara Portuondo fue producido por ella.

Más para Gaby Moreno

Este viernes la artista también compartió en sus redes sociales una invitación especial para escuchar Dance The Night Away, “una canción tipo “fin de año, relajarse, reducir el ritmo, reunirse con sus seres queridos”.

“Supongo que incluso podrías agregarlo a una lista de reproducción navideña”, dice la guatemalteca.