Gaby Moreno: el emotivo momento en que llevó la “Luna de Xelajú” a los Grammy 2024

La artista guatemalteca continúa cosechando éxitos y así lo demostró este domingo 4 de febrero, en el Peacock Theater en Los Ángeles California, EE. UU., recinto en el que se celebró la gala previa de los Premios Grammy, conocida como Ceremonia Premier o Premier, la cual no fue televisada, pero sí transmitida a través del sitio Grammy.com, sus redes sociales y diversas plataformas streaming.

Y es que, desde el 10 de noviembre de 2023, la Academia de la Grabación de EE. UU. reveló la lista de nominados para la 66 edición de los premios Grammy, cuya gala se celebrará este 4 de febrero de 2024 en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, a partir de las 19 horas.

Durante ese anuncio se reveló que Gaby Moreno está nominada en la categoría Mejor Álbum Pop Latino con la producción X Mí (Vol. 1), un disco de canciones acústicas y conmovedoras.

En la nominación, Gaby Moreno compite con La cuarta hoja, de Pablo Alborán, Beautiful Humans, Vol. 1, de AleMor, A ciegas, de Paula Arenas, La neta de Pedro Capó y Don Juan, de Maluma.

Gaby Moreno también figuró en la categoría Mejor Álbum Latino Tropical debido a que, el álbum Vida de Omara Portuondo compitió por un premio.

Moreno produjo el disco de Portuondo, una de las cantantes cubanas más representativas de son y boleros. Conocida como “La diva del Buena Vista Social Club”, Portuondo elogió el trabajo de Gaby y se dejó guiar por la sencillez y brillo de la artista guatemalteca.

En esa categoría el álbum Vida compitió con Voy a ti de Luis Figueroa, Niche Sinfónico del Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, MIMY & TONY de Tony Succar, Mimy Succar, Escalona nunca se había grabado así de Carlos Vives, y Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el “Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) de Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta”, que fue el ganador.

El pasado 25 de enero, La Academia de la Grabación de EE. UU. confirmó a los artistas invitados para la Premier de los Grammy 2024 y destacó la mención de Gaby Moreno.

La artista guatemalteca se presentó este domingo 4 de febrero en esa ceremonia e interpretó Luna de Xelajú, versión que lanzó el 31 de marzo de 2023 y que incluyó en el disco X Mí (Vol. 1).

Performing "Luna De Xelajú" welcome #GabyMoreno & @elDaVIDAguilar to the #GRAMMYPremiere Ceremony stage. #GRAMMYs 🎶

WATCH NOW https://t.co/OuKk34kvdu pic.twitter.com/tbaZYosea1

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 4, 2024