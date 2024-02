La cantante, compositora y productora guatemalteca Gaby Moreno lanzó este viernes 16 de febrero DUSK, su novena producción discográfica que incluye ocho canciones en inglés y dos en español.

En noviembre de 2023, Moreno anunció que publicaría este nuevo álbum y en ese momento compartió la portada y reveló algunos detalles de la producción.

Durante ese mismo año, la artista nacional comenzó con la promoción del disco y publicó dos sencillos. El 14 de septiembre lanzó Solid Ground, una canción que habla sobre el cansancio, la incertidumbre y el anhelo de estabilidad y el 8 de diciembre presentó Dance The Night Away, un tema que celebra la alegría de desacelerar y pasar tiempo con los seres queridos.

Este viernes 16 de febrero, Moreno publicó DUSK en todas las plataformas streaming.

“Estoy emocionada de compartir mi nuevo álbum y este capítulo en mi vida. Gracias a todos los seres mágicos que le dieron vida”, indicó Moreno en una publicación en sus perfiles en redes sociales.

El álbum

De acuerdo con la cantautora guatemalteca, DUSK es un álbum con el sello de Cosmica Artists y cuenta con géneros como como folk, latin y rock, entre otros.

“A DUSK lo pondría en la categoría de Americana, porque tiene mucho de blues, mucho de rock, de folk, de pop-rock. Además, le llaman americana a aquello que encierra todos estos estilos como el blues, el rock, el country, el folk, incluso hasta el jazz. En fin, todos esos géneros que provienen más que todo de Estados Unidos”, explicó Moreno durante una entrevista con Prensa Libre.

DUSK es la novena producción discográfica de Gaby Moreno y tercera en contar con edición en Vinilo. Anteriormente en ese formato publicó Ilusión (2016) y ¡Spangled! (2019).

En la actualidad, la versión física en formato CD y Vinilo de DUSK se pueden adquirir a través de Diggers Factory.

“DUSK” es el nuevo álbum de Gaby Moreno. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gaby Moreno)

Lado A de Dusk

Let It Fade

New Dawn

Solid Ground

El Saber

A Song In My Heart

Lado B de Dusk

Ain't That The Way It Goes?

I'll Be Your Baby Tonight

Rainy Season

Luna De Xelajú - Full Band Version - Feat. Oscar Isaac

Dance The Night Away

Las canciones

DUSK incluye 10 canciones de las cuales, ocho son en inglés y dos en español, entre ellas El Saber y Luna de Xelajú.

El saber fue escrito por Gaby Moreno en 2022 y es un tema que compuso específicamente para Radical, una película de Eugenio Derbez que se estrenó en octubre de 2023. Sin embargo, la versión que se grabó en DUSK es distinta a la que se escucha en el filme.

“Las canciones que canto en español, como El saber y Luna de Xelajú, son distintas a las que se conocieron durante el 2023. El saber es totalmente distinta a la versión que se escucha en la película porque acá escucharán una versión como de rock o pop-rock”, dijo Moreno.

De acuerdo con la cantautora nacional, en este álbum incluyó una nueva versión de Luna de Xelajú. En 2023 presentó una versión a dúo con Óscar Isaac que incluyó en el EP X Mí (Vol.1). Sin embargo, en este nuevo disco se escuchará con banda completa.

“A Luna de Xelajú la considero como una balada folk y, a diferencia de la versión del EP, acá se grabó con varios músicos”, dijo Moreno.

Para Gaby, ciudades como Los Ángeles, Nashville y Nueva York fuero claves para la realización de DUSK, debido a que en ellas se grabaron y produjeron las canciones que incluyó en esa producción.

“Muchas canciones las empecé aquí en Los Ángeles y luego Dan Knobler, productor con el que trabajé, me ayudó a consolidar el disco. Hubo canciones que él produjo solo y hay otras que hicimos juntos. Además, grabé otras en Nueva York y luego se las llevó a Nashville para terminarlas. Básicamente DUSK se creó en esas tres ciudades”, afirmó Moreno.

A excepción de Luna de Xelajú, las letras de las canciones son de Gaby Moreno, quien contó con el apoyo de varios artistas en la producción de cada pieza sonora. “Todas las canciones las compuse con distintos escritores, algunos de Nashville y otros de Nueva York”, agregó la artista guatemalteca.

Sobre su reciente Grammy

El pasado domingo 4 de febrero, la cantante, compositora y productora guatemalteca Gaby Moreno obtuvo un Grammy al “Mejor Álbum Pop Latino” durante la 66 edición de los Premios que otorga la Academia de Grabación de EE. UU.

La artista nacional recibió el galardón por la producción X Mí (Vol. 1), un disco que lanzó en 2023 y que incluye canciones acústicas y conmovedoras.

Durante la entrevista con Prensa Libre, Moreno recordó el significado del premio y agradeció por el apoyo que le brindan a su música.

Gaby Moreno obtuvo un Grammy al “Mejor Álbum Pop Latino” durante la 66 edición de los Premios que otorga la Academia de Grabación de EE. UU. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Es un reconocimiento que se agradece y que definitivamente te abre puertas porque llegan nuevas oportunidades. Entonces, eso es lo que yo agradezco y por lo que me siento muy satisfecha y feliz con todo lo que se viene”, dijo Moreno.

Previo a la alfombra roja y ceremonia final, Gaby Moreno demostró su orgullo por el país al interpretar Luna de Xelajú durante la premier de los Grammy 2024.

Esa gala previa de los Grammy, conocida también como Ceremonia Premier o Premier, se celebró en el Peacock Theater en Los Ángeles California, EE. UU., recinto en el que Moreno derrochó talento al interpretar la versión de ese éxito que incluyó en el disco X Mí (Vol. 1).

Durante su participación, Gaby Moreno contó con el apoyo del cantante mexicano El David Aguilar y derrocharon talento en La Premier, la cual no fue televisada, pero sí transmitida a través del sitio Grammy.com, sus redes sociales y diversas plataformas streaming.

“Cantar en la premier me tenía ilusionada. Era algo que me imaginé y solo de pensar que estaría en ese escenario y presentar esta canción que es tan representativa de Guatemala, me daba mucha ilusión el poder cantarla frente a tanta gente de la industria”, añadió la artista nacional.

“Cuando llegó el momento me di cuenta de que estaba cantando ahí, que es la primera vez que estuve enfrente de tantos músicos, de tantos productores, de ingenieros, miembros de la Academia. Entonces claro, estaba un poquito nerviosa por eso, pero también emocionada y sabiendo que fue una oportunidad única, escogí esa canción porque era la indicada para celebrar ese ese momento tan especial”, dijo Moreno.

La cantautora nacional recordó su reciente presentación con Jimmy Fallon, programa al que asistió e interpretó la misma canción. “Participar con Jimmy Fallon fue importante para mí, para mi carrera y fue muy lindo poder cantar esa canción sabiendo que tanta gente la iba a conocer por primera vez. Ese día, luego de escucharla, Jimmy Fallon me dijo que era una canción preciosa y le respondí que es un tema considerado por muchos como el segundo himno del país y que fue grato poder interpretarla en su programa”, concluyó Moreno.

Discografía de Gaby Moreno