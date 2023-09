Gaby Moreno promociona “Solid Ground”, una canción que habla sobre el cansancio, la incertidumbre y el anhelo de estabilidad

Desde que se mudó a Los Ángeles, EE. UU., la artista guatemalteca ha publicado siete álbumes de estudio y un EP (Extended Play) en los que ha incluido temas en español, inglés y portugués.

Debido a sus producciones, Moreno ha llevado su música a diferentes países con sus giras en las que ha cautivado en prestigiosos recintos culturales.

En Guatemala además de promocionar su música en múltiples conciertos, Gaby se ha caracterizado por ofrecer festivales navideños y sus destacados festivales acústicos, los cuales se caracterizan por contar con la participación de músicos internacionales con quienes comparte el escenario, así como de cantantes guatemaltecos a quienes les abre espacio para que expongan su talento.

Dedicada a su trayectoria musical, Gaby lanzó este jueves 14 de septiembre Solid Ground, el primer sencillo que incluirá en nueva producción discográfica.

“Solid Ground es una canción que habla sobre el cansancio, la incertidumbre y el anhelo de estabilidad”, dijo Moreno, durante una entrevista para Prensa Libre.

De acuerdo con la artista guatemalteca, la canción le permite exponer la vulnerabilidad del ser humano. “Esos son sentimientos que están profundamente arraigados en nuestra experiencia humana, Creo que nos recuerda nuestra vulnerabilidad y las complejidades de nuestra existencia, pero también nos otorga tranquilidad y libertad para perseguir lo que queremos en esta vida”, agregó.

La canción

Moreno indicó que Solid Ground la escribió junto a su amigo Jesse Harris (quien ha trabajado con Norah a quien le compuso su canción más exitosa, Don’t Know Why). “Durante una tarde que nos reunimos en Los Ángeles, hablamos de todas las cosas que nos frustran y cómo a veces quisiéramos aterrizar y sentirnos más centrados. Esa fue la premisa para escribir la canción”, dijo Gaby.

De acuerdo con la artista guatemalteca, Solid Ground se grabó en Los Ángeles en el 2022, en Nest Recorder Studios con el ingeniero Chris Sorem. Fue mezclada por Dan Knobler en Nashville y masterizada por Kimberly Rosen en Los Ángeles.

“La producción de la canción la hice junto a Dan Knobler, un gran productor y músico basado en Nashville”, agregó Moreno. Además, dijo que Solid Ground es el primer sencillo de su nuevo disco el cual tiene previsto lanzar durante los primeros meses del 2024.

El videoclip

Solid Ground está disponible en todas las plataformas streaming de música. Además, cuenta con un videoclip oficial que se grabó en Madrid.

“El video fue dirigido por Joseph Ros, con quien ya había trabajado el video de la canción Bolero a La Vida junto a Omara Portuondo”, indicó Moreno.

Letra de Solid Groud (Gaby Moreno, Jesse Harris)

So tired

Of this flowing

Never knowing where we’re going, where we’re bound

So scared of

Time passing

Nothing lasting long enough to hold it down

Looking for

Solid ground.

Still believe in

Good intentions

But you took this heart and turned it upside down

Looking for

Solid ground.

Got me running, running, running going nowhere

I keep holding, holding, holding it’s so unfair

Looking for solid ground

So tired

Getting nothing

Giving all that I can, hoping something comes around

Looking for solid ground

Otros proyectos

Gaby Moreno recientemente realizó una gira de más de dos meses en Europa y cantó en diversos recintos emblemáticos. “Pude compartir con público de varias ciudades de Alemania, Inglaterra, Irlanda y me presenté por primera vez en Lituania. Además, en Madrid pude compartir escenario con Rubén Blades en el festival Noches del Botánico”, indicó la artista guatemalteca.

De acuerdo con Moreno, tiene programados varios conciertos en Estados Unidos. Sin embargo, el show del próximo 14 de octubre en Los Ángeles, en el mítico teatro The Troubadour, lo grabará completo.

“Durante los próximos meses estaré promocionando el sencillo Solid Ground y lo que se viene del nuevo álbum. Además, el musical Mija, en el que estoy trabajando, fue seleccionado dentro de miles como uno de los ocho a presentarse en la edición 35 del Festival de Nuevos Musicales de NAMT (Alianza Nacional de Teatro Musical) en Nueva York”, indicó Gaby.

La cantante y compositora guatemalteca también indicó que, por varios compromisos este año no habrá festival acústico en Guatemala o algún concierto. Sin embargo, afirmó que está preparando la celebración de los 10 años del Festival Gaby Moreno y Amigos para inicios del 2024.

Discografía de Gaby Moreno

Still The Unknown (2009)

Illustrated Songs (2011)

Postales (2012)

Posada (2014)

Ilusión (2016)

¡Spangled! (2019)

Alegoría (2022)

X Mí (Vol. 1) (2023)

Gaby Moreno, sus premios y presencia en otras producciones

El talento de Gaby Moreno le ha permitido participar y crear proyectos distintos a sus discos. Sus canciones han acompañado diferentes anuncios, series de T.V., y películas, entre otros. Además, ha sido nominada y galardonada en múltiples ocasiones en la escena internacional de la música.