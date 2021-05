Gaby Moreno y Omara Portuondo: las intimidades de la colaboración en el “Bolero a la Vida” y del nuevo álbum de “La diva del Buena Vista Social Club”

Gaby Moreno y Omara Portuondo promocionan el tema “Bolero a la Vida”. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz / Omara Portuondo)

Bolero a la Vida es el nuevo tema de Omara Portuondo, una de las cantantes cubanas más representativas de son y boleros.

Conocida como “La diva del Buena Vista Social Club”, la artista fusionó su talento con la cantautora guatemalteca Gaby Moreno y lanzaron una colaboración que definen como una canción llena de sencillez y brillo.

Bolero a la Vida es el segundo sencillo del nuevo álbum de Omara Portuondo y desde el 14 de mayo pasado, esa pieza se puede escuchar en las plataformas digitales.

“Hace unos años conocí a Omara cuando me tocó ser la afortunada invitada especial de ‘Buena Vista Social Club’ en dos conciertos en Francia. Quedé fascinada con Omara no solo por la fuerza de su voz y su carisma en el escenario sino por su gran generosidad al invitarme a interpretar un tema juntas”, publicó la cantautora guatemalteca en sus perfiles de redes sociales.

Con el anuncio, Moreno afirmó que haber colaborado con la cantante cubana es como uno de los grandes regalos que ha recibido en la vida.

“¿Quién me iba a decir que la vida me obsequiaría uno de los regalos más grandes al recibir la invitación para componer, producir y aún más – cantar con este ícono de la música cubana? Gracias Omara por la inspiración y a todo tu equipo por ser tan especiales conmigo. No puedo creer que hicimos todo esto a distancia”, agregó Moreno en su mensaje en el que incluyó una imagen de promoción del tema.

Bolero a la Vida y la producción del nuevo álbum de la cantante cubana

El viernes 28 de mayo, Gaby Moreno y Omara Portuondo lanzaron oficialmente el videoclip de Bolero a la Vida y la pieza audiovisual se publicó en YouTube.

“Ya puedes ver el video de Bolero a la Vida, mi canción reciente junto a Gaby Moreno”, dijo Omara Portuondo en un clip corto de 10 segundos que publicó en Facebook y que acompañó de la frase: ¡Regalito de vienes!

Gaby Moreno también compartió la publicación y durante una conversación con Prensa Libre, la cantautora guatemalteca compartió más detalles de lo que significó esa colaboración con “La diva del Buena Vista Social Club”. Además, indicó que también fue una de las productoras del nuevo álbum de la cantante cubana.

“Empecé a componer el tema de Bolero a La Vida a finales de enero de 2020. Nos tardamos todo ese año en buscar los temas y en mi caso, producir seis temas que serán parte del disco de Omara”, dijo Moreno.

Para Gaby, los retos han sido constantes. Además de la composición e interpretación, también se ha dedicado a producir y con Omara, agregó su ingenio debido a las limitaciones que surgieron con la pandemia del coronavirus.

“La misma distancia se complicó, pues para mí no es lo ideal grabar instrumentos y voces por separado. Hubiera sido lindo estar todos juntos en el mismo estudio, sintiendo la energía de cada uno, pero estamos muy felices con el resultado trabajado que hicimos con las condiciones que vivimos el año pasado”, agregó Moreno.

De acuerdo con la cantautora guatemalteca, esta es la segunda producción que trabaja para Omara. Sin embargo, haber colaborado y producido Bolero a la Vida y otros temas de la nueva producción de la cantante cubana, lo cataloga como un sueño cumplido.

“Me considero muy afortunada de que la vida me haya dado este gran regalo. He admirado a Omara desde hace mucho tiempo y siempre tuve el sueño de colaborar con ella en algún momento. Además, en el disco participaron otros productores”, contó la artista guatemalteca.

Además de haber participado en Bolero a la Vida, Gaby dijo que a su cargo estuvieron los temas como Silencio, que se lanzó en 2020 y es el primer sencillo del álbum.

“A mi cargo también estuvieron los duetos de Dionne Warwick, el de Keb Mo, el de Susana Baca y otra sorpresa que pronto podremos contar”, concluyó Moreno.

Omara por su parte, se pronunció este sábado 29 de mayo y en sus redes sociales agradeció el apoyo de la cantautora guatemalteca y del personal que produjo el videoclip del tema.

“Gracias Gaby Moreno por acompañarme en esta aventura musical, gracias Joseph Ros por tanta belleza los planos bajo el agua son realmente mágicos”, agregó Omara.