“Garfield: Fuera de Casa”: la familia del felino naranja, la voz de Chris Pratt y otros detalles de la película que reveló el primer tráiler

La película que ha estado en desarrollo desde agosto del 2016, por fin estrenó su primer tráiler en el que muestran los orígenes de la amistad entre Garfield y Jon Bonachón, y reveló la fecha de estreno. Por medio de sus redes sociales, Sony Pictures publicó el avance que dura más de dos minutos.

Garfield ha sido uno de los gatos más queridos por la cultura pop, desde que su ilustrador Jim Davis lanzó su historia cómica en 1978. El éxito ha sido tanto, que en 2004 se creó la primera película Garfield: The Movie en formato live action y su secuela dos años después Garfield: A Tail of Two Kitties. Aunque ambas fueron aceptadas por los fanáticos del felino naranja, recibieron comentarios negativos.