Globos de Oro 2021: “La Llorona”, de Jayro Bustamante, está nominada en la categoría Mejor película de habla no inglesa

"La Llorona" es la primera película guatemalteca que obtiene una nominación en los Globos de Oro. (Foto Prensa Libre: La Casa de Producción /AFP)

La temporada de premios en Hollywood arrancó este miércoles 3 de febrero con el anuncio de los nominados a los Globos de Oro, tras un año extraño en los cines debido a la pandemia del coronavirus.

Considerados la antesala de los Óscar, los Globos de Oro, que reconocen tanto categorías de televisión como de cine, presentó a todos los candidatos que compiten por un galardón en la 78 edición, cuya gala está prevista para el 28 de febrero próximo, con un formato todavía por definir.

Durante una transmisión en formato streaming, compartida en la web oficial y las cuentas de redes sociales de los Globos de Oro, se anunció que La Llorona, de Jayro Bustamante, está postulada en la categoría Mejor película de habla no inglesa.

El filme guatemalteco compite por el galardón con Another Round (Dinamarca), The life ahead (Italia), Minari (Estados Unidos) y Two of Us Estados Unidos/Francia.

Best Foreign Language Film Another Round (Denmark)

La Llorona (Guatemala/France)

The Life Ahead (Italy)

Minari (USA)

La Llorona es la tercera película de Jayro Bustamante, cineasta guatemalteco que presenta una historia en la que reinterpreta la leyenda de Guatemala y reflexiona acerca de las heridas que dejó el Conflicto Armado Interno.

Desde su estreno en Venecia en agosto de 2019, el filme ha acaparado la atención de los críticos y de los amantes del cine. Además, ha sido proyectada en distintos festivales reconocidos como el FILMAR o el de Sundance, entre otros.

La producción también fue contemplada entre las 20 mejores películas del año por la Revista Rolling Stone, fue reconocida la Sociedad de Críticos de Cine de Boston, Bioston Society of Film Critics, (BSFC) y en diciembre de 2020 arrasó con nueve galardones en la reciente edición del Festival Ícaro que reconoce el trabajo del cine centroamericano.

La Llorona fue elegida por la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía (Agacine), para representar al país y buscar una nominación en los premios Óscar. La cinta guatemalteca es una de las 93 producciones aspirantes a Mejor Película Internacional, categoría que hasta 2019 se conoció como Mejor Película en Lengua Extranjera y cuyas nominaciones las revelará la Academia de Hollywood el 15 de marzo próximo, las cuales competirán en la 93 edición de los Premios Óscar durante la gala prevista para el 25 de abril de 2021.

¿Dónde ver La Llorona?

La Llorona

La Llorona narra la vida de Alma, una mujer indígena que fue asesinada cuando veía cómo sus hijos eran ahogados durante un ataque militar a su pueblo. 30 años después, en Guatemala se lleva a cabo el juicio por crímenes de lesa humanidad y el general Enrique es enjuiciado, pero resulta absuelto tras declararse nula su sentencia. Luego, los fantasmas del pasado, por los hechos que cometió, lo atormentan, entre ellos Alma, quien se mezcla con el mundo de los vivos para buscar justicia por sus hijos y por el pueblo indígena.

La producción se puede apreciar en la plataforma mowies. El usuario podrá rentar el filme por Q40.80 durante 48 horas o comprarlo por Q163.