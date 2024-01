Globos de Oro 2024: Esta es la lista de los ganadores y los favoritos para la temporada de premios

La rosada sátira feminista de Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie, no obtuvo el éxito esperado con la crítica al triunfar únicamente en la nueva categoría de éxito cinematográfico y de taquilla y en la de mejor canción original por el tema What Was I Made For?, de Billie Eilish

Pobres criaturas, la surreal crónica de la frankesteiniana Bella Baxter, se llevó los Globos a la mejor película de comedia y mejor actriz, con lo que Barbie, la cinta más taquillera del año pasado y otra favorita de la noche, tuvo que conformarse con sólo dos premios.

La gala tampoco dejó mucho espacio al talento hispano, pues la película francesa Anatomy of a Fall arrancó el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa al director español Juan Antonio Bayona, quien estaba nominado por Society of the Snow.

Succession, The Bear y Beef arrasan en televisión

En los apartados televisivos, la cuarta y última temporada de Succession de HBO Max, cumplió con las expectativas y, tras sus triunfos en 2020 y 2022, se alzó nuevamente con la victoria como mejor serie de drama del curso, además de coronar como mejor actor a Kieran Culkin, que arrebató el trofeo a Pedro Pascal con The Last of Us.

Asimismo, sus compañeros Sarah Snook y Matthew Macfadyen fueron reconocidos como mejor actriz en una serie de este género en el primer caso y como mejor intérprete de reparto en el segundo, elevando a cuatro los galardones logrados.

Los otros dos grandes fenómenos de la pequeña pantalla en esta ocasión fueron The Bear y Beef, con tres premios cada uno, como grandes vencedores en las categorías de mejor serie de comedia o musical y en mejor serie limitada, respectivamente.

Succession accepts the award for Best Drama Series! #GoldenGlobes pic.twitter.com/cF9kwKK9z3 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Lista completa de los ganadoresGolden Globes

Cine

Mejor película, drama: Oppenheimer

Oppenheimer Mejor película, musical o comedia: Pobres criaturas

Pobres criaturas Mejor actor, drama: Cillian Murphy, Oppenheimer

Cillian Murphy, Oppenheimer Mejor actriz, drama: Lily Gladstone, Los asesinos de la Luna

Lily Gladstone, Los asesinos de la Luna Mejor actor, musical o comedia: Paul Giamatti, Los que se quedan

Paul Giamatti, Los que se quedan Mejor actriz, musical o comedia: Emma Stone, Pobres criaturas

Emma Stone, Pobres criaturas Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr., Oppenheimer

Robert Downey Jr., Oppenheimer Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph, Los que se quedan

Da’Vine Joy Randolph, Los que se quedan Mejor director: Christopher Nolan, Oppenheimer

Christopher Nolan, Oppenheimer Mejor película en lengua no inglesa: Anatomía de una caída

Anatomía de una caída Mejor logro cinematográfico y de taquilla (nuevo premio): Barbie

Barbie Mejor película animada: El niño y la garza

El niño y la garza Mejor banda sonora: Ludwig Goransson, Oppenheimer

Ludwig Goransson, Oppenheimer Mejor canción original: What Was I Made For?, Billie Eilish y Finneas O’Connell (Barbie)

Televisión