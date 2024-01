Globos de Oro 2024: fecha, hora, presentadores y dónde ver la ceremonia

El pasado lunes 11 de diciembre, la organización anunció a los nominados para la 81 edición de los premios en la que se prevé que los filmes Barbie y Oppenheimer, que lideran la cita con 9 y 8 nominaciones respectivamente, tendrán una reñida disputa en las categorías principales.

La última ceremonia de los Globos de Oro, en 2023, supuso el regreso de estos galardones a la televisión tras el evento no televisado de 2022, en medio de la polémica por la falta de representación afroamericana entre los miembros de la extinta Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), que era la dueña de los premios antes de venderlos en 2023.

¿Cuándo y dónde se realizará la gala de los Globos de Oro 2024?

La 81 edición de los Globos de Oro se celebrará el domingo 7 de enero en Los Ángeles, California, EE. UU., y tendrá como anfitrión al comediante y actor Jo Koy.

¿Dónde y a qué hora se puede ver la gala de los Globos de Oro 2024?

Los Globos de Oro se podrán apreciar a través de la cadena CBS, TNT Latinoamérica y la plataforma de streaming Paramount+. Además, en las cuentas oficiales de la organización en redes sociales. La ceremonia comenzará a las 19 horas (horario Guatemala).

¿Quiénes serán presentadores en los Globos de Oro 2024?

De acuerdo con la organización, Amanda Seyfried, Will Ferrell, Michelle Yeoh y Angela Bassett son algunas de las celebridades que presentarán los premios de la 81 edición de los Globos de Oro.

La primera lista de presentadores la completan los actores de la serie Suits, Gabriel Macht y Patrick J. Adams, así como el comediante George López, la actriz de Ozark, Julia Garner y el actor de This Is Us, Justin Hartley.