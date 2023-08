Gloria Hernández, Premio Nacional de Literatura 2022, presenta el libro “Susana Tormentas”

“En lo personal, refuerzo la convicción de escuchar mi voz interna en cuanto a decantar las historias que pretendo compartir con otros. (…) No publicaba un libro desde 2015, pero urgencia por hacerlo no tenía“, asegura la también acreedora de una carrera de más de 20 años dedicada a la literatura mayoritariamente infantil y juvenil.

Hernández asegura que el trabajo de edición, las múltiples lecturas, la experimentación y la búsqueda por la palabra justa, son cosas que no pueden acelerarse. Bajo esta premisa, Gloria supo recuperar distintos textos que se desprendieron de su 2014 y que terminaron siendo matizados con nuevos relatos que además fueron motivados por el libro Ella y otras mujeres del escritor brasileño Rubem Fonseca.

“En su obra, Fonseca reflexiona sobre la relatividad de la moral y las buenas costumbres (…) habla desde la experiencia sentimental y sexual con sus 27 mujeres, pero yo no podía hacer algo similar. Con apenas dos relaciones afectivas en la vida, la práctica no me daba para un libro… Así que decidí escribir las experiencias de otros personajes y apreciar con ellas, diferentes maneras de existir“, cuenta Hernández a propósito de las voces que ha invocado con ayuda de la ficción en su nuevo libro Susana Tormentas.

¿Quién es Susana Tormentas y qué esconde tras su colorida portada? A decir de la ganadora del Premio Nacional de Literatura, este juego de palabras responde a una configuración de nociones que ha tenido sobre las mujeres en la sociedad, así como de una exploración personal.

“Mi alter ego persiste desde niña con los nombres de Susi, Susana, Susan… La persistencia por la vida y la obstinación por hacerle la crónica a la existencia se fueron volviendo rasgos distintivos de esa <<susanidad>>. Las tormentas se refieren a esos actos de resistencia constantes que se oponen a la muerte, como el arte, según expresó Deleuze alguna vez. Tormentas traducidas en la lucha diaria contra la falta de oportunidades, la discriminación, el maltrato, el femicidio, entre tantos otros avatares que nos toca enfrentar a las mujeres“, explica Hernández.

Dentro del nuevo libro de Hernández pueden encontrarse cerca de 23 historias donde emerge la voz y participación de distintas mujeres cuyas personalidades se distinguen por la capacidad de resurgir de las circunstancias más adversas y su tenacidad para reconstruirse, acomodarse, volver a armarse cada día para seguir haciéndole la corte a la vida.

Además de ser un tratado narrativo sobre la experiencia femenina, Susana Tormentas destaca por la aparición de personajes masculinos mediante quienes Gloria genera una crítica social a la manera en que estos comparten sus emociones. “Me interesa poner en evidencia que, aunque los hombres salen beneficiados por este sistema, pierden su libertad de expresión, por un lado, y por otro, se frustran demasiado al no ser capaces de cumplir con una serie de actitudes machistas que responden a una herencia que no se cuestiona”, comparte la autora.

Asimismo, Hernández comparte que entre las páginas de su nuevo libro yace una búsqueda por la conciencia de nuestra capacidad de cambio como entes sociales, y que algunos de los personajes de Susana Tormentas intentan replicar. “Es decir, hombres y mujeres que se dan cuenta de la caducidad del sistema que vivimos. Una manera de vivir que ha funcionado solo para unos y que genera demasiada inequidad y desigualdad en principio, pero también, mucho resentimiento y disgusto“, explica la ganadora del Premio Nacional de Literatura 2022.