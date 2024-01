Glynis Johns, actriz recordada por aparecer en la película de Disney “Mary Poppins”, fallece a la edad de cien años

Johns ganó en 1973 un premio Tony a la mejor actriz por su interpretación de Desiree Armfeldt en ‘A Little Night Music’, un musical de Broadway.

La actriz también fue nominada a un Óscar a la Mejor Actriz Secundaria por “The Sundowners”, en 1961 y a un Globo de Oro a la Mejor Actriz por “The Chapman Report” (1963).

Pero quizás su papel más conocido fue el de la matriarca y defensora del sufragio de la mujer en “Mary Poppins”, el musical de Walt Disney en el que compartió la pantalla con Julie Andrews y Dick Van Dyke.

Glynis Johns, the English actor who played the daffy suffragette mother Mrs. Banks in the Disney classic “Mary Poppins,” died Thursday at an assisted living home in Los Angeles. She was 100. https://t.co/0ZPGfTNp17

— Variety (@Variety) January 4, 2024