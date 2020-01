Golden Globes 2020: Billy Porter lo vuelve a hacer, con su extravagante propuesta

View this post on Instagram

Egyptians loved to be covered in gold and you know, I. DO. TOO! @theblondsny created my crown from #MetGala2019 in 24K GOLD. Simply, sublime. . . Creative Director & Stylist: @sammyratelle for @rrrcreative Agency Custom Look: @theblondsny Custom Shoes: @giuseppezanotti Fine Jewelry: @oscarheyman @andreolifinejewelry @johnhardyjewelry @mordekaiofficial Make-Up provided by: @patmcgrathreal Billy Porter's Make-Up: @lasonyagunter Styling Assistant: @ashleymarienyc Make-Up Assistant: @mikeyclifton Production Assistant: @estershamailova Egyptian Litter & Carrier Designs by: @nicolasputvinski Carriers Make-Up: @facebygoran & @ashleyvictoriamua Mr. Porter's Carriers: @julius_anthony @taureanje @kellenstancil @thejoshdrake @lap_nyc @doniejunior