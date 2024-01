Grabado en video: uno de los actores principales de la serie Beverly Hills, 90210 fue atacado por motoristas en Los Ángeles

En las imágenes se observa que Ziering baja de su auto, en el que viajaba junto a su hija, y le recrimina a los motoristas y allí varios de los motoristas lo agreden físicamente.

Ian enfrenta a los supuestos atacantes, pero se vio superado en cantidad por los motociclistas.

El actor trata de huir a pie y corre hacia lo que parece ser un centro comercial, pero los motoristas lo copan.

En sus redes sociales, Ian contó que mientras estaba atrapado en el tráfico, su automóvil fue abordado de forma “agresiva” por uno de los motoristas.

Aparentemente, habría habido algún tipo de golpe al vehículo del actor y este bajó a verificar lo ocurrido.

Señaló que la situación escaló a una confrontación y que él lo que hizo fue defenderse del ataque de los motoristas.

El actor comentó que al momento del incidente, él viajaba junto con una de sus tres hijas, pero que no ocurrió nada más.

Agrega que el incidente lo deja sumamente preocupado por la “creciente audacia de grupos que perturban la seguridad pública y la paz”.

Dice que este es un problema más amplio de vandalismo y que necesita una respuesta efectiva de las autoridades.

“Como ciudadano y padre, encuentro inaceptable que las bandas puedan participar libremente en este tipo de comportamiento, causando miedo y caos”, señaló el actor.

UPDATE: 59-year old 90210 actor Ian Ziering, who took on a mini bike gang by himself in LA, has released details regarding the incident.

On New Year’s Eve, Ziering got out of his vehicle after the mini gang approached his car.

