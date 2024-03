El cantante puertorriqueño Daddy Yankee sorprendió al mundo y a sus seguidores este 29 de marzo luego de lanzar su primera canción cristiana luego del anuncio de su retiro a finales del 2023.

Tal y como lo habría dado a conocer hace varios meses, el boricua ha entregado su vida a Dios. "Yo no era nada sin Él", habría dicho el máximo representante del reguetón durante un concierto de su gira de despedida La Meta, en diciembre de 2023.

Tres meses después de aquel anuncio, Daddy Yankee ha vuelto a ser noticia por su decisión espiritual, ya que este Viernes Santo ha publicado la canción Donante de Sangre.

El lanzamiento, producido por el mismo cantante junto a OMB Xound, marca el inicio de una etapa en la que el puertorriqueño asegura su dedicación a Cristo.

En Donante de Sangre , tema que alcanza los tres minutos y 47 segundos, Daddy Yankee destaca varios tópicos frente a su vínculo con Dios y habla desde la humildad hasta la gratitud por encima del ego.

La nueva canción del intérprete -conocido como uno de los grandes exponentes del reguetón de las últimas casi tres décadas- consiste en un viaje emotivo frente al amor espiritual y la sanación.

El tema se compone de una letra con varias referencias bíblicas y entre ellas destacan las siguientes estrofas y coros:

Yo fui sanado con su sangre

Libre camino por su sangre

Soy diferente a lo que era ante'

Gracia' a la gracia de mi Padre

Yo fui sanado por su sangre

Libre camino por su sangre

Soy diferente a lo que era antes

Gracia' a la gracia de mi Padre

No hay que temer, Él me cuida

Con su poder me da vida

No hay que temer, Él me cuida

Con su poder me da vida

Fuego sale por mis labios (Labios)

De lo vil me levantaron para avergonzar a los sabios

El camello pasó la aguja, el rico pudo dar un cambio

De muerte pasé a la vida por la sangre del calvario

¿Y dónde están los que decían que no me iba a salvar?

Los que decían que vendí mi alma y que a Satán

En el vídeo oficial de la nueva canción de Daddy Yankee, se puede apreciar al cantante en el estudio de grabación portando sus clásicos lentes oscuros, así como un sudadero con el estampado de la frase "God Loves You" (Dios te ama).

En sus primeras 20 horas en YouTube, el videoclip del boricua ha logrado alcanzar cerca de 740 mil visitas.

Varios de los comentarios en la red social dan cuenta de experiencias o recuerdos de los usuarios con el "pasado" Daddy Yankee, así como también matizaron su nueva faceta.

"(...) te escuché contar tu testimonio, tu decisión me trabajo tanto que he llegado a volver mi vida a Jesús! Decidí ir nuevamente a la iglesia y ordenar mi vida! Estoy orgullosa de ti, me siento agradecida con Dios por tu vida! Bendiciones!", habría mencionado la usuaria @sheilagrinn4263.

Otro de los comentarios apunta: "Nunca imaginé q algún día iria a ver un video tuyo...eso porque no es mi estilo de música pero ahora lo veo y doy gracias a Dios por tu vida. Creo q en la obra del Señor Jesús en tu vida. Seguí firme en Él".

Quien fuera reconocido por éxitos como Gasolina y Rompe ha encontrado una nueva misión y asegura que su poder de difusión será utilizado para hablar de Dios.

"Como lo dije en mi último concierto de La Meta: la música, las redes sociales, predicas, conciertos u otros tipos de eventos de mis plataformas serán usadas para el servicio del Reino. Pedro, al conocer a Jesús, siguió con su mismo oficio de pescador, pero con otro propósito, se convirtió en pescador de hombres. Al igual que yo, continuo en la música pero con un nuevo propósito, llevar luz y el evangelio del Señor a todas las almas del mundo", habría escrito en sus redes sociales Daddy Yankee.

Este no es el primer caso de músicos de reguetón quienes han dejado sus exitosas carreras para dedicarse a la vida cristiana. Tales son los casos de personajes como los también puertorriqueños Larry Over y Farruko, o el panameño El General, quienes dedicaron sus vidas a las prédicas cristianas.