“Gracias por dejar una profunda huella”: Hermana de Octavio Ocaña reacciona al primer homenaje al actor de “Vecinos”

Sus hermanas Bertha y Ana participaron en el homenaje en el que se recordó el trabajo de Octavio Ocaña, reconocido por su personaje Benito Rivers en el programa Vecinos.

La novia del actor Nerea Godínez, también acudió al homenaje.

En 2005, Ocaña, representando a Benito, dejó sus huellas en El paseo de las luminarias y el vienes 12, la familia develó nuevamente las huellas de las manos del actor.

Lea también: “Nos vienen disparando”, filtran supuestos mensajes de uno de los acompañantes de Octavio Ocaña

“Hoy en nuestro #ViernesDeLuminarias hicimos un homenaje al actor Octavio Ocaña en donde su hermana y algunos de sus familiares recibieron luminaria de oro a nombre del actor y también develaron sus huellas”, publicó el centro comercial Plaza de las Estrellas Oficial en sus redes sociales.

Las reacciones de Bertha Ocaña

Bertha Ocaña ha sido una de las hermanas del actor que más se ha pronunciado en las redes sociales y durante el homenaje se conmovió y agradeció a los organizadores por rendir homenaje a Octavio.

Además: Octavio Ocaña: imágenes “paranormales” en el lugar de la muerte de “Benito Rivers” intrigan a usuarios de redes sociales

“Gracias por dejar una profunda huella en el entretenimiento de México y en nuestros corazones. Mereces esto y más. Gracias por este memorable y hermoso homenaje a Plaza de las Estrellas. Me tocó representar a mi hermosa familia. Fam. Pérez Ocaña”, publicó Bertha Ocaña en su cuenta oficial de Instagram.

“Algún día le voy a contar a mis hijos de ti y les diré que morías por conocerlos aunque aún no existen, aunque aún no están planeados siempre me dijiste que haber para cuando te hacía tío y creo que si me tardé, pero los voy a llevar a que vean tus huellitas y seguro les va a costar trabajo creer que su tío fue una gran estrella, pero qué mejor evidencia que todo lo que lograste y todo lo que dejaste. Te faltó mucho camino por recorrer, pero tuviste que adelantarte, nunca te vamos a olvidar”, agregó Bertha en otra publicación.

Nerea Godínez novia del actor también se pronunció en su cuenta de Instagram. “Honor a quien honor merece mi rey. Te amo”, escribió.