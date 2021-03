Grammy 2021: Beyoncé hizo historia al alcanzar 28 premios

Beyonce con Megan Thee Stallion al aceptar el premio al Mejor performace de Rap. Foto EFE

La ceremonia, celebrada desde desde el Staples Center de Los Angeles, California, EE.UU. fue una noche donde todo el tiempo se vio a los pocos invitados en sus mesas con sus mascarillas puestas. El cómico y escritor Trevor Noah comentó en broma “que era el mayor evento al aire libre desde la insurrección de Washington en enero”.

Con esta edición 63 de los Grammy y luego de acumular 28 galardones, Beyoncé hizo historia esta noche. El récord lo batió luego de recibir el premio de Mejor canción R&B por Black Parade, una canción que hace alusión a la cultura y activismo afrodescendiente.

La cantante ha acumulado 79 nominaciones y el único que la supera es su esposo. “Es mi Trabajo reflejar el tiempo que vivimos, son tiempos difíciles”, dijo al subir al escenario.

Y con el galardón del Álbum del año que se llevó Taylor Swift, igualó en número a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon.

El premio a la Mejor grabación del año fue para Billie Eilish con Everything I Wanted. El premio lo recibió son su hermano, quien es su productor. Este es el seguno año que la cantante de 19 años se lleva este reconocimiento, que esta vez le entregó Ringo Starr, quien dijo “Si estás haciendo música en el mundo de hoy, ya ganaste”.

Pero la noche comenzó con Harry Styles, quien interpretó Watermelon Sugar. Y la primera premiación fue para la mejor artista revelación, Megan Thee Stallion, de 26 años, quien aunque no quería llorar sí lo hizo en el escenario.

Bad Bunny, el artista más escuchado del 2020 interpretó Dakity con Jhay Cortez. Bruno Mars, con un estilo sesentero presentó Leave the door Open. Taylor Swift deleitó conCardigan, August y Willow.

Más adelante, Bruno Mars reapareció en el escenario y con una canción nostálgica abrió un bloque donde también participaron Lionel Riche y Britanny Howard con Chris Martin (Coldplay) en el piano, y se recordaron a quienes ya no están.

Algunos de los nombres que aparecieron en la pantalla del fondo fueron: Bill Withers, Betty, Toni Rice, Litle Richard, Eddie, Van Halen, Mary Wilson, Bonnie Pointer, Mac Davis, Helen Roddy, Charlie Daniels, Kenny Rogers, Ellis Marsalis, Johnny Nash, Sophie, Cherlye Pride, Burce Swedien, Johnny Mandel, Ennio Morricone, Peter Green, Leslie West, Pop Smoke, Ronald Bell, Ari Gold, Julian Bream y John Prine, entre otros. Es un listado de mil nombres, anunció el presentador.

Algunos anuncios de ganadores se hicieron desde reconocidos teatros que han permanecido cerrados por la pandemia. The Station Inn fue uno de los escenarios visitados y desde allí se presentaron las nominaciones para el Mejor Disco de Country que se llevó Miranda Lambert. En West Hollywood se anunció el premio Best performance que fue para Harry Stiles por Sugar.

En el Teatro Apollo, un lugar histórico que fue de los primeros en dar cabida a los espectáculos de negros, se presentó la Mejor canción rap que fue para Megan Thee Stallion, su segundo galardón de la noche. Y desde el acogedor Hotel Café se presentó al Álbum del año. La bartender Candice Fox anunció a la ganadora del Mejor álbum del año, que fue para Taylor Swift por Folklore.

H.E.R. habló sobre I Can’t Breath, que se llevó el Grammy a la Mejor canción del año, y dice que nació luego de una conversación. A la vez comentó que es una melodía que valga la pena lo que hace.

Casi al final de la noche, BTS presentó su éxito del momento Dynamite. Sin embargo el grupo se fue a casa con las manos vacías.

Las presentaciones de los nominados a Mejor grabación del año

Los candidatos dieron algunas declaraciones durante la transmisión, previo a su presentación, comenzaron Black Pumas y Da Baby.

Dupa Lipa, dijo que cuando era niña “hacer música era un sueño”. Su presentación de Levitation terminó con una llamativa coreografía.

Megan Theee Stallion instó a perseguir los sueños y contó cómo cuando a ella le preguntaban con quién quería canta decía que con Beyoncé. Tuvo dos presentaciones, una de ellas con Cardi B interpretó la polémica Wap en un escenario impresionante con un zapato gigante.

Postmalone habló sobre su canción Hollywood Bleeding, que interpretó y dijo que al principio pensó que era terrible, pero finalmente se dio cuenta que era gloriosa.

Doja Cat contó sobre sus inicios, cantaba muy lento y no le gustaba que su familia la escuchara. Luego interpretó Say So.

Billie Eilish dijo que los Grammys puede ser que hayan sido la mejor noche de su vida.

Invitación a que haya más diversidad en los Grammy

Harvey Manson hizo un llamado e invitación a participar para una nueva Academia. “Quizá no estaré en lo correcto todo el tiempo”, dijo y agregó que buscan más diversidad y ser más equitativos. “Nuestro trabajo es importante porque la música es importante”, concluyó.

Los ganadores de la edición 63 de los Grammy 2021

Grabación del año (mejor canción): Billie Eilish, Everything I Wanted

Álbum del año: Taylor Swift, Folklore

Mejor canción de rap: Savage, Megan Thee Stallion y Beyonce

Mejor álbum de pop vocal: Dua Lipa, Future Nostalgia

Mejor artista nueva: Megan Thee Stallion

Mejor Album Country: Miranda Lambert

Mejor interpretación R&B: Beyoncé

Mejor interpretación como solista: Harry Styles por Watermelon Sugar

Mejor interpretación rap melódico: Lockdown

Canción del año (mejor composición): I Can’t Breathe, HER, Dernst Emile II y Tiara Thomas

Mejor álbum de música mundial: Burna Boy

Mejor álbum pop o urbano latino: Bad Bunny por YHLQMDLG

Mejor álbum de rock: The Abnormal, The Strokes

Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo: La conquista del espacio, Fito Paez

Mejor disco de regional mexicano (incluye música tejana): Un canto por México, Vol. 1, Nathalia Lafourcade

Mejor disco tropical: 40, Grupo Niche

Mejor disco de música electrónica: Buba, Kaytranada

Mejor video musical: Brown Skin Girl, Blue Ivi Carter (la hija de Beyoncé)

Mejor actuación orquestal: Ives: Complete Symphonies, Gustavo Dudamel

La gala previa a los Grammy