Guatejazz: conozca el calendario de la segunda edición

Este proyecto nace en Fundación Amigos del Arte, Fundadela, institución que desde el 2016 ha tenido a cargo la creación, diseño e implementación de distintos proyectos de desarrollo artístico, trabajando de la mano con organizaciones relevantes en el desarrollo de la cultura del país.

Esta es la segunda edición, pero la primera con actividades presenciales. En el 2021 y debido a la pandemia fue completamente de manera virtual. En esa ocasión se benefició a músicos, estudiantes, maestros y empresarios. Además los conciertos tuvieron un alcance de más de 50 mil vistas.

Un año diferente

Este año se tiene una programación híbrida. Rosse Aguilar, destacada músico y directora de Guatejazz, comparte que nació como una iniciativa en busca de espacios para que los músicos siguieran promoviendo lo que más aman en su contacto con la música, además de enfocarse en un crecimiento educativo a través de clases con especialistas, talleres, conferencias en donde los estudiantes puedan aprender.

“El jazz es un género que nace en Estados Unidos y actualmente se ha internacionalizado, Guatemala ha avanzado en este género y hemos aportado con la fusión y sus orígenes. Es un género que tiene elasticidad y se abre a mezclas”, agrega.

La segunda edición busca que los conciertos presenciales sean al aire libre cuidando las disposiciones de bioseguridad. Además, las clases maestras y conversatorios serán transmitidos de manera virtual por Facebook Live y otras plataformas.

El concierto de cierre será presencial, el 31 de julio en Pasos y Pedales. También se tendrán Jam Sessions donde hay una banda base y en la que suben otros artistas que quieran unirse a ellos, esto último será en Quetzaltenango, Huehuetenango y la ciudad capital.

Entre los invitados especiales están Ruben Caban, de la Universidad de Florida, el saxofonista Lorenzo Ferrero, Javier Cabrera, músico y antropólogo, así como la doctora en historia en el programa Historia de América Latina, Mundos Indígenas, por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Magda Angélica García, entre otros invitados nacionales e internacionales.

Aguilar explica que este año se ha logrado la expansión al interior del país y en las ediciones futuras se quiere llegar a Centroamérica.

En honor a German Giordano

Esta edición será dedicada al destacado músico guatemalteco German Giordano. El músico guatemalteco ha destacado durante su carrera musical y ha integrado diferentes proyectos nacionales, en especial como guitarrista. Estudió en Berkeley College of Music, de donde egresó con Magna Cum Laude.

Ha participado en más de 200 producciones discográficas en colaboración con artistas nacionales como Gloria Cáceres, Luis Galich, Arturo Xicay, la Orquesta Sinfónica, y es cofundador de la banda de jazz fusión Equinoxio.

Fue parte del grupo de músicos de Ricardo Arjona a finales de la década de 1980, lo que le hizo participar en el concierto en el país para la gira de Animal nocturno. También ha participado en la Carlos Peña Big Band.

En la edición 16 del certamen Latin Grammy, celebrada en 2015, el disco Ed Calle and Mamblue fue premiado como el Mejor Álbum Instrumental. Giordano participó en los temas Thinking of you, un bolero, y Autumn, que tiene ritmos brasileños.

En agenda

Compartimos una breve selección de actividades para anotarlo. Los organizadores comentan que todas las actividades serán gratuitas e invita a quienes quieran participar en los talleres vía Zoom se inscriban para recibir un diploma de participación.

Para ver el calendario completo del evento visite www.guatejazz.com.

Miércoles 13

Concierto (Facebook Live)

18:30 horas

Un grupo brasileño integrado por Iva Giracca (violín), Roger Corrêa (acordeón diatónico), Arthur Boscato (guitarra 7 cuerdas) y Alexandre Damaria (percusión).El cuarteto ofrece un viaje a las sonoridades de las planicies de la pampa a las Cordilleras de los Andes, desde Latinoamérica hasta música de concierto.

Conferencia

19:00 horas

Conferencia virtual sobre el negocio de la música: el contenido digital en redes sociales y streaming. Impartida por Jacobo Nitsch, Marielos Cabrera, Rodrigo Rosales, Dauni Chillin y Luis Carlos Pinzón (Altafonte).

Jam Session Qutezaltenango

21:00 horas

Concierto y Jam Session con la banda Minton’s Jazz Trio, conformada por Felix Machic en el piano, Neto Salanic en el bajo y Ménfil Mendez en la batería. Programada en Box Park,0 calle 8-65 (aledaño) zona 9, Quetzaltenango. Frente a Interplaza Xela.

Viernes 15 de julio

Concierto presencial

18:30 horas

Concierto del combo de jazz de la Facultad de Música y Artes Visuales de la Universidad Da Vinci de Guatemala en la Concha Acústica del Parque Central de Huehuetenango. Además serán acompañados por catedráticos de la facultad y músicos invitados. Será en la Concha Acústica, Parque Central Huehuetenango.

Martes 19 de julio

Jam session en la Ciudad de Guatemala

21:00 horas

Auspiciada por músicos representante de la academia Gamamusic. La cita es en el Bar el Ataque, Ruta 1 3-63 Villa Paula zona 4, Guatemala. Entrada por consumo.

Jueves 28 de julio

Concierto (Facebook Live)

19: horas

Concierto virtual de las bandas ganadoras de la convocatoria GuateJazz 2022.

31 de julio

Gran concierto de cierre

10:00 horas

Esto será en Pasos y pedales zona 14, ciudad de Guatemala. Tres horas con las bandas y músicos invitados para compartir este ritmo.

En retrospectiva

La historia marca que el jazz comenzó a escucharse en Estados Unidos gracias a la combinación de ritmos africanos y europeos a principios del siglo XX en Nueva Orleans.

En las décadas de 1930 y 1940 la influencia de las Big Bands poco a poco fueron invadiendo países de Latinoamérica, entre ellos Guatemala. La voz de estrellas del jazz como Louis Armstrong se empezaron a escuchar.

Entre los músicos que han destacado en este género en el país se menciona a los hermanos Lobos, Manuel Rivas, Fredy Mazo, Humberto, “El fantasma” Sandoval, Petronio Nájera entre otros. Sin duda, una de las más famosas bandas ha sido la de Bob Porter, un estadounidense que vino a Guatemala en la década de 1970. Actualmente han surgido nuevos exponentes y grupos que hacen que este género permanezca con todas sus variantes.