Guatemala County Fair: Los Ángeles se tiñe de colores guatemaltecos

Esto además de significar un distanciamiento del hogar y de los seres queridos, representa en un alejamiento de las costumbres y tradiciones propias de Guatemala. La gastronomía, la música, el lenguaje. Todos esos elementos que son intrínsecos del guatemalteco y forman parte de su identidad.

Es por ello por lo que un grupo de entusiastas guatemaltecos que ha trabajado ya desde hace varios años, diferentes actividades para beneficiar a comunidades guatemaltecas en crisis, este año se reúnen para celebrar el llamado Guatemala County Fair.

El principal objetivo de esta actividad es reunir a la comunidad guatemalteca residente en Los Ángeles y disfrutar de entretenimiento y sabores de su cultura.

Además, esta actividad también busca acercar las costumbres propias de Guatemala a las nuevas generaciones que no nacieron en territorio guatemalteco y se desarrollaron en tierra estadounidense.

Para Tita Mendoza, quien es comediante guatemalteca y está encargada en las gestiones de imagen del evento, esta oportunidad es un agradable momento para conectar con las personas y nunca olvidar ese sabor característico que tiene el guatemalteco.

“Se organizó todo para generar nuevamente actividades que unan a la comunidad. Es darles una nueva oportunidad para reconectarse luego de todo lo que aconteció en la pandemia, que, aunque no se ha erradicado por completo, se vive una forma diferente bajo la premisa de la nueva normalidad”, indica.

“También está el objetivo de dar a conocer nuestras costumbres y tradiciones a otras comunidades latinas que normalmente se unen a este tipo de actividades, por lo que todo esto generará a los guatemaltecos varios sentimientos”.

Las fechas previstas para la realización del Guatemala County Fair son el 25 y 26 de junio en el Lynwood park, 11301 bullis rd. Lynwood, CA 90262.

Además de las presentaciones de los artistas, el evento traerá también la característica gastronomía guatemalteca, al igual que emprendimientos y oportunidades de negocios y contactos con otros promotores guatemaltecos.

Para este evento se presentarán a más de 40 artistas guatemaltecos destacados en diferentes ramas del entretenimiento. Por ejemplo, en la sección musical estarán artistas como Ale Mendoza, Pedro Cuevas, Los Miseria Cumbia Banda, Fabiola Roudha, Los Patanes, Radio Viejo, Elizabeth de Guatemala quien también presentará su nuevo disco en el evento, además de miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional y Ballet Folclórico Moderno Nacional de Guatemala y varios personajes del entretenimiento como Domingo Lemus, Jorge Ramírez y Mónica Sarmientos.

Emoción y expectativa

Mónica Sarmientos, reconocida violinista y actriz de teatro, estará presente en la actividad y expresa emoción ante la posibilidad de darle alegría y diversión a la comunidad guatemalteca en Los Ángeles.

“Me parece realmente espectacular que se realicen este tipo de eventos porque siento que la gente lo necesita mucho. Es una forma para ellos de sentirse más cerca de Guatemala porque ¿cuántos de ellos tienen décadas de no poner un pie en el país y por la situación general no se ha permitido?”.

También comentó sentirse apasionada de compartir con la comunidad. “Yo siento mucha admiración con respecto a la gente migrante que no solo está en California sino en todo Estados Unidos. Compartir con ellos es como dar un pedazo de mi corazón, es como decirles ‘aquí estamos presentes y unidos aun cuando estamos lejos’”.

De igual forma Jorge Ramírez, comediógrafo, escritor y guionista de cine mencionó que la comunidad en sí es muy afectiva y que siempre han respondido para bien ante este tipo de eventos.

“Para la buena suerte de nosotros que nos dedicamos al espectáculo, siempre que vamos a Los Ángeles que es donde está la comunidad más grande de guatemaltecos siempre está el elemento de la nostalgia y del recuerdo”, explica.

“La gente acude a este tipo de eventos, y a mí me consta que la comunidad siempre ha reaccionado de forma muy afectiva. El gancho que existe entre los guatemaltecos por su tierra es imborrable, está latente en su cultura y obviamente en su forma de ser”.

Preservación de la cultura

Mendoza hizo hincapié en que otro de los fines de este evento también es en la preservación de las costumbres guatemaltecos, pero, sobre todo, la presentación de esta a las nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de entrar en contacto con ella por desarrollarse en otro país.

“Hay algo realmente hermoso y es que esta actividad está promoviendo el involucramiento de los nuevos chapines nacidos en el extranjero, que a través del legado de sus papás que hacen actividades como esta y que tratan de rescatar nuestras costumbres”, indica.

“Estas nuevas generaciones podrán encontrar mucho más sentido a las cosas que u cotidianidad no les ofrece por haber nacido y crecido en otro país. Porque se van a encontrar con situaciones como la marimba en vivo. Como cuando estamos lejos realmente le damos un valor a este tipo de cosas”.

Alejados de su Hogar

Aunque las actividades se realizan bajo un entorno de alegría y de traer las raíces guatemaltecas a territorio extranjero, también se hacen bajo la premisa de los guatemaltecos alejados de su hogar en busca de mejores oportunidades de desarrollo.

En Estados Unidos viven más de tres millones de guatemaltecos, la mayoría de estos de manera irregular. Así también se especula que más de 300 mil guatemaltecos tratan de llegar a territorio estadounidense en busca de mejores condiciones de vida, así como menores de edad que son enviados por sus padres.

Sarmientos expresó tristeza ante las condiciones por las que muchos guatemaltecos tuvieron que irse de su tierra natal en búsqueda de una mejora en su calidad de vida.

“No puedo dejar de pensar en toda esa gente que está por allá, es de saber que la mayoría se fueron desde hace tantos años como indocumentados buscando ese sueño americano. No puedo evitar pensar que son personas muy valientes”. Además se solidarizó con ellos y por las oportunidades que no encontraron en su tierra.

“Estamos Unidos”

“Creo que este tipo de eventos son muy especiales para los compatriotas que viven allá, ya que la gente agarra un ambiente realmente festivo. Para ellos tener gente que los lleve un poco de alegría es algo muy especial”, explica Sarmientos

también comentó otra experiencia similar que se llevó a cabo en la ciudad de Petaluma en el mes de maro, y explica que siempre se genera un ambiente cálido entre los guatemaltecos. “La verdad que el ambiente fue muy cálido y bueno. A mí me impresionó que hasta llegó gente que venía desde Nueva York”.

Los artistas aseguraron que este es un momento en donde se fortalecen más la relación entre todos los guatemaltecos no importando las distancias ni las condiciones de cada uno.

“El gancho que existe entre los guatemaltecos por su tierra es imborrable, está latente en su cultura y obviamente en su forma de ser”, indica Ramírez.

“La música, la comida, el baile el vestuario e incluso en la forma de hablar forman parte de la identidad del guatemalteco aun cuando está fuera de su tierra. Cuando uno llega allá y habla como lo hacemos normalmente en Guatemala, la gente se identifica mucho y las emociones que les llenan son muy variadas”.